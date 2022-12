fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Francji

Reprezentacja Francji w niedzielnym finale mistrzostw świata z Argentyną powalczy o trzeci triumf w historii na tego typu turnieju. Tymczasem wiadomo, jaką sumę mogą otrzymać Trójkolorowi za triumf w Katarze. L’Equipe przekazało, że Francuzi mogą zarbić ponad 40 milionów euro.

Reprezentacja Francji zagra z Argentyną o złoto na katarskim mundialu

L’Equipe przekazało wieści na temat ewentualnej nagrody finansowej dla Tricolore

Triumf ekipy Didiera Deschampsa może dać Francuzom zysk w postaci 40,2 miliona euro

Ile reprezentacja Francji może zarobić?

Reprezentacja Francji według ekspertów jest faworytem niedzielnej batalii przeciwko Argentyńczykom. Tymczasem uwaga mediów skupiła się nie tylko na analizie mocnych punktów zespołu Didiera Deschampsa, ale również na ewentualnych nagrodach.

Reprezentacja Francji już wcześniej podjęła decyzję, że ewentualne premie za wygranie mundialu w Katarze odda na cele charytatywne. Tymczasem o jakich sumach mowa? L’Equipe podało, że do podziału miałaby zostać rozdysponowana kwota w wysokości 40,2 miliona euro.

Mniej więcej 30 procent nagrody finansowej ma zostać rozdzielone między graczy i pracowników. Każdy piłkarz otrzyma około 400 tysięcy euro w porównaniu do 300 tysięcy euro sprzed czterech lat. Istnieje również premia za prawa do wizerunku dla zawodników. W 2018 roku wyniosła 18 milionów euro – 35 tys. euro za mecz dla zawodnika. Ostatecznie każdy piłkarz otrzymał za zwycięstwo 545 tys. euro i luksusowy zegarek. Na mundialu 2022 bonusy za prawa do wizerunku będą najprawdopodobniej mniejsze, sugerują francuscy dziennikarze.

