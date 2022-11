fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

W meczu z Meksykiem Jakub Kamiński zadebiutował na mistrzostwach świata. Skrzydłowy reprezentacji Polski nie ukrywa, że było to dla niego spełnienie marzeń. O swoich wrażeniach opowiedział w rozmowie z “Przeglądem Sportowym”.

Jakub Kamiński zagrał z Meksykiem od pierwszej minuty

Było to dla niego piąte spotkania w barwach reprezentacji Polski

Skrzydłowy bardzo cieszy się z debiutu na mistrzostwach świata

“Ludzie mogą szydzić, że jestem defensywnym skrzydłowym”

Po trudnym początku sezonu Jakub Kamiński wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce Wolfsburga, czym zasłużył na wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze. 20-letni skrzydłowy znalazł się w pierwszym składzie na mecz fazy grupowej z Meksykiem, co było dla niego debiutem na tak prestiżowej imprezie. W rozmowie z “Przeglądem Sportowym” przyznał, że to dla niego spełnienie marzeń.

– Późno zasnąłem, ale spałem dobrze. Spełniłem swoje marzenie. Przecież ja nie spodziewałem się nawet tego, że trener weźmie mnie do tej 26-osobowej kadry, a co dopiero, że zagram w pierwszym składzie – mówi.

Występ Kamińskiego był dosyć dyskretny, jeśli chodzi o grę ofensywną. Dobrze spisał się natomiast w obronie, czego w szczególności wymagał od niego Czesław Michniewicz. Wychowanek Lecha Poznań zapewnia, że stać go na dobre liczby w ataku.

– Podobnie gram w klubie, praca w defensywie jest u nas bardzo istotna, trener docenia, jak radzę sobie w obronie. Ludzie mogą szydzić po tym meczu, że jestem defensywnym skrzydłowym, ale takie miałem zadania. Potrafię wiele zdziałać w ofensywie, pokazałem to choćby w meczu z Borussią Dortmund. Tym bardziej szkoda, że we wtorek nie było mnie więcej z przodu, ale ja się cieszę, że zagrałem całe spotkanie, że mamy jeden punkt. Początek nie jest zły, teraz musimy zrobić wszystko, by wygrać z Arabią – uważa Kamiński.

Już w sobotę reprezentacja Polski zmierzy się z Arabią Saudyjską. Mecz ten jest bardzo istotny w kontekście końcowego układu tabeli.

