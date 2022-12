PressFocus Na zdjęciu: Achraf Hakimi

Hakimi wściekły na decyzję sędziego po meczu z Chorwacją

Maroko przegrało mecz o brązowy medal z Chorwacją 1:2. Na boisku było bardzo gorąco szczególnie w drugiej części spotkania, gdy pojawiły się kontrowersje z sytuacjami w polu karnym, po których Lwy Atlasu domagały się odgwizdania “jedenastek”. Katarski arbiter, który prowadził sobotni pojedynek nie zdecydował się jednak w żadnej z sytuacji użyć gwizdka.

Decyzje sędziego nie zostały dobrze przyjęte przez Achrafa Hakimiego, który po meczu w tunelu prowadzącym do szatni zwrócił się do Gianniego Infantino, aby wyrazić swoją frustrację. Wielu świadków twierdzi, że FIFA pracuje nad zablokowaniem upublicznienia materiału filmowego z tego zdarzenia.

– Chcieli, żebyśmy usunęli zdjęcia. To jasne, że są to dla nich zawstydzające sceny i jest trochę naiwne z ich strony sądzić, że tuzin dziennikarzy nie powinien o tym informować. kiedy jesteśmy świadkami tego, co się dzieje – powiedział reporter sportowy SVT, Johan Kucukaslan.

– Stał przed Infantino, mniej niż pięć centymetrów. Podniesionym głosem narzekał do niego na temat pracy sędziego. To było bolesne – dodał z kolei prezenter telewizyjny Tom Egbers.

To nie pierwszy raz, gdy zawodnicy podczas mundialu w Katarze narzekali na pracę arbitrów. Portugalczyk Bruno Fernandes był oburzony niektórymi decyzjami sędziów po przegranej przez jego drużynę meczu z Maroko, podczas gdy Frenkie de Jong i Lionel Messi uderzyli w decyzje sędziego Mateu Lahoza po ćwierćfinałowym zwycięstwie Argentyny nad Holandią.

