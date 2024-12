PressFocus Na zdjęciu: Pascal Gross

Borussia Dortmund – Hoffenheim, gdzie oglądać?

W ramach 14. kolejki rozgrywek Bundesligi dojdzie do starcia ekip z kompletnie różnych rejonów tabeli. Hoffenheim wygrało w tym sezonie zaledwie trzy mecze, co skutkuje walką o utrzymanie w lidze. Konkurencja prezentuje się jeszcze słabiej, więc sytuacja Hoffenheim nie jest jeszcze fatalna. Aktualna przewaga nad strefą barażową to trzy oczka.

Borussia Dortmund ostatni mecz przegrała 9 listopada. Od tego momentu udało się pokonać Freiburg. Remis miał miejsce przeciwko Bayernowi i imienniczce z Moenchengladbach. Mimo tego BVB stopniowo traci dystans do lidera tabeli (aktualnie -12 punktów).

Borussia Dortmund – Hoffenheim, transmisja w TV

Spotkanie Borussia Dortmund – Hoffenheim nie będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz wyłącznie w internecie

Borussia Dortmund – Hoffenheim, transmisja online

Nadchodzące spotkanie obejrzysz za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, do której oczywiście trzeba wykupić odpowiedni abonament. Ponadto transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV. Jak uzyskać dostęp?

Borussia Dortmund – Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Znacznie bardziej prawdopodobne jest, że po pełną pulę sięgnie Borussia Dortmund. Hoffenheim przyjedzie zatem na Signal Iduna Park z nadzieją, że uda się sprawić niespodziankę i zatrzymać faworyzowanych gospodarzy.

Borussia Dortmund Hoffenheim 1.45 5.25 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 grudnia 2024 08:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim? Spotkanie obejrzysz wyłącznie na platformie Viaplay, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim? Mecz odbędzie się już w niedzielę (15 grudnia) o godzinie 17:30.

