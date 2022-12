Źródło: The Athletic

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Olivier Giroud

Reprezentacja Francji w niedzielę zmierzy się w finale mistrzostw świata z Argentyną. Przed tym spotkaniem kilka słów na temat tej rywalizacji wyraził Oliver Giroud, podkreślając konieczność zatrzymania Lionela Messiego.

Arcyciekawie zapowiada się niedzielna batalia z udziałem Francji – Argentyny

Finał mundialu elektryzuje kibiców na całym świecie

Olivier Giroud odniósł się do starcia z Albiceleste

Francuzi świadomi mocy Lionela Messiego

Reprezentacja Francji może zostac w niedzielę trzecią drużyną na świecie, której uda się obronić mistrzowski tytuł. Wcześniej taka sztuka udała się tylko Włochom i Brazylijczykom. Trójkolorowi będą mieć jednak wysoko zawieszoną poprzeczkę, bo na ich drodze stanie Argentyna.

– Leo Messi to niesamowity zawodnik. Nie pozwolimy mu jednak cieszyć się najlepszą nocą w jego życiu. Chcemy wygrać ten mecz i mistrzostwo świata, więc zrobimy wszystko, aby go powstrzymać – mówił Olivier Giroud cytowany przez The Athletic.

– Ta drużyna ma nie tylko Messiego. Mają świetnych graczy, którzy również pracują dla drużyny. Dlatego są tacy silni – uzupełnił napastnik Milanu.

Starcie Argentyna – Francje odbędzie się w niedzielę 18 grudnia o godzinie 16:00. Areną tego spotkania będzie Lusail Iconic Stadium, którym Albiceleste zagrają po raz piąty w tym turnieju. Po raz ostatni Trójkolorowi mierzyli się z Argentyńczykami w 2018 roku. Wówczas los chciał, że obie ekipy mierzyły się ze sobą w 1/8 finału mistrzostw świata. Górą byli Francuzi, wygrywając 4:3.

