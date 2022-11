Pressfocus Na zdjęciu: Giovani Lo Celso

Wszystko wskazuje na to, że kadra reprezentacji Argentyny zostanie poważnie osłabiona przed Mistrzostwami Świata. Giovanni Lo Celso będzie musiał przejść operację, która wykluczy go z udziału w mundialu.

Givanni Lo Celso doznał urazu, który wykluczy go z gry na mundialu

Pomocnik Villarrealu zmuszony jest przejść operację

Oprócz 26-latka z urazami zmaga się kilku innych reprezentantów Argentyny

Argentyna pojedzie na mundial bez pomocnika Villarrealu

Reprezentacja Argentyny obok Brazylii i Franci jest jednym z głównych faworytów do triumfu w Mistrzostwach Świata w Katarze. Albiceleste mają niesamowitą passę kolejnych meczów bez porażki i pewnie prezentowali się w spotkaniach przed mundialem. Kibice wierzą, że wreszcie do triumfu drużynę poprowadzi Lionel Messi, dla którego będzie to ostatni duży turniej w karierze.

Do Kataru Argentyna poleci jednak uboższa o ważnego zawodnika. Giovani Lo Celso doznał kontuzji, która okazała się poważniejsza, niż zakładano. Pomocnik Villarrealu będzie musiał przejść operację. Zabraknie go zatem na pewno w kadrze, co sprawia, że Lionel Scaloni ma powód do zmartwień. Informacje te przekazali dziennikarze Reutersa.

🇦🇷 Giovani Lo Celso le comunicó a Villarreal y Tottenham que, si iba al Mundial sin operarse, estaba dispuesto a NO cobrar el sueldo hasta no volver a jugar, según Olé.



Él se hacía cargo del tratamiento y de su consecuencia. Todo por la Selección Argentina.



Gigante. ❤️🥺 pic.twitter.com/bMNOvJI1wG — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 8, 2022

Szkoleniowiec wielokrotnie podkreślał, jak ważny w jego drużynie jest 26-latek, dlatego jego brak będzie na pewno sporą stratą. To nie jedyne problemy Albiceleste. Z urazem zmaga się również Paulo Dybala. Napastnik nabawił się urazu na początku października w rywalizacji z Lecce i nie wiadomo, czy zdąży wykurować się przed mundialem.

Z drobniejszymi urazami zmaga się również kilku innych zawodników, jak Cristian Romero, Leandro Paredes, Nicolas Gonzalez, czy Leo Messi. Powinni jednak oni być do dyspozycji Scaloniego w Katarze.

W grupie na Mistrzostwach Świata Argentyna zmierzy się z Polską, Arabią Saudyjską i Meksykiem.