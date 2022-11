PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Balde

Jose Gaya doznał kontuzji podczas środowego treningu reprezentacji Hiszpanii. Rezonans magnetyczny wykazał, że piłkarz będzie niedostępny dla selekcjonera przez nawet dziesięć dni. Nie zapadły decyzje, ale możliwe, że Luis Enrique powoła w miejsce kapitana Valencii Marcosa Alonso lub Alejandro Balde.

Jose Gaya doznał kontuzji podczas treningu reprezentacji Hiszpanii

Lewy obrońca skręcił prawą kostkę

Jego miejsce w kadrze może zająć Marcos Alonso lub Alejandro Balde, choć nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje

Enrique da szansę kolejnemu nastolatkowi? Problemy przez kontuzję Gayi

Nie tylko reprezentacje Argentyny czy Francji mają problemy ze zdrowiem piłkarzy. Podczas środowego treningu kadry Hiszpanii urazu doznał Jose Gaya. Początkowo wydawało się, że to nic poważnego. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało jednak lekkie skręcenie boczne prawej kostki. Ta diagnoza oznacza, że kapitan Valencii nie będzie do dyspozycji selekcjonera od tygodnia do dziesięciu dni. Nie weźmie zatem udziału w pierwszym meczu La Rojy na Mistrzostwach Świata w Katarze przeciwko Kostaryce, a i występ z Niemcami stoi pod znakiem zapytania. To zła informacja o tyle, że innym nominalnym lewym obrońcą w kadrze jest tylko Jordi Alba. Ostatnio weteran wrócił niejako do łask Xaviego Hernandeza, ale w klubie generalnie przegrywa rywalizację z Alejandro Balde.

To właśnie 19-latek jest jedną z dwóch opcji, które rozważa Luis Enrique w ramach zastępstwa dla Gayi. Selekcjoner udowadniał już, że potrafi postawić na nastolatków, nawet bez większego doświadczenia. Miało to miejsce zarówno z Pedrim, jak i Gavim. Obecnie Balde znajduje się na zgrupowaniu młodzieżówki, ale jest gotowy, by wyruszyć na premierowe zgrupowanie dorosłej La Rojy. Druga opcja rezerwowa to również piłkarz Barcelony – Marcos Alonso. Za tym graczem stoi doświadczenie i uniwersalność. Przecież w ostatnich tygodniach gra głównie na pozycji stopera. Enrique nie podjął jeszcze decyzji, ale możliwe, że na mundialu ujrzymy kolejną młodą gwiazdę Barcelony.

Balde rozegrał w tym sezonie 16 spotkań dla Blaugrany. Zanotował trzy asysty w La Lidze.

