Pressfocus Na zdjęciu: Andre-Pierre Gignac

Andre-Pierre Gignac mocno zaszokował swoją ostatnią wypowiedzią. Francuski napastnik przyznał, że w finale mundialu będzie kibicował reprezentacji Argentyny. 37-latek chciałby, żeby Lionel Messi zdobył upragnione mistrzostwo świata.

W niedzielę Argentyna i Francja zmierzą się w finale Mistrzostw Świata

Andre-Pierre Gignac stwierdził zaskakująco, że zamierza kibicować Albiceleses

37-latek uważa, że Lionel Messi zasługuje na sięgnięcie po mistrzostwo świata

“Chciałbym, żeby Leo Messi podniósł upragniony Puchar Świata”

Andre-Pierre Gignac nie zrobił zawrotnej kariery w reprezentacji Francji, jednak zdążył w jej trakcie zanotować dla Trójkolorowych 36 występów, w których strzelił siedem goli. Mimo to napastnik Tigres zaszokował mocno swoją ostatnią wypowiedzią. 37-latek stwierdził, że choć jest Francuzem, to w finale mundialu w Katarze będzie kibicował reprezentacji Argentyny.

– W tym spotkaniu zamierzam kibicować Argentynie, a to wszystko przez Lionela Messiego. Jestem Francuzem, ale chciałbym, żeby Leo podniósł upragniony Puchar Świata, bo w pełni na to zasłużył przez całą swoją karierę. Również i w tym turnieju pokazał, jak wspaniałym jest przywódcą – stwierdził napastnik.

Sięgnięcie po mistrzostwo świata jest największym marzeniem Lionela Messiego. Gwiazdor przez wiele lat był krytykowany za niewystarczające sukcesy z reprezentacją Argentyny. Koledzy z kadry Albicelestes gotowi są zrobić wszystko, byleby tylko pomóc 35-latkowi spełnić marzenie.

Gignac à @ActuFoot_ : « Avant que la France affronte l'Angleterre, j'ai dit l'Argentine pour Messi si la France venait à être éliminée. Mais je n'ai jamais répondu l'Argentine pour un France-Argentine. Je suis français, ancien international, donc je veux que la France gagne. » 🇫🇷 pic.twitter.com/SmnkUJNH7m — Actu Foot (@ActuFoot_) December 17, 2022

Gignac został zapytany również o to, którego zawodnika wybrałby do swojego składu jako trener. Odpowiedź również na to pytanie również może zaskakiwać.

– W takim wypadku pewnie wybrałbym Kyliana, ale Messi wciąż ma w sobie wiele magii. W związku z tym na boisku wolałbym mieć obok siebie właśnie Argentyńczyka – odparł.

