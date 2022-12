Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Finałowy mecz mundialu Argentyna – Francja, już w niedzielę. Lionel Scaloni jest pewny tak jak pokonać aktualnego mistrza świata.

Liocen Scaloni zabrał głos przed mecze Argentyna kontra Francja

Selekcjoner Argentyny dokładnie przeanalizował mistrza świata

Nie chciał on jednak zdradzić formacji, którą wybierze na finał

Scaloni dumny z Argentyny

Reprezentacja Argentyny w niedzielę może wygrać swoje drugie mistrzostwo świata. Poprzednio udało jej się zwyciężyć w 1986 roku. Wówczas Albicelestes pokonali Republikę Federalnych Niemiec. Teraz złoty medal zdobędą w przypadku ogrania Francji. Lionel Scaloni zapewnia, że wie ja pokonać aktualnego obrońcę tytułu.

– Plan gry, jest jasny. Wiemy jak ich zaatakować, jakie są ich mocne strony. Postaramy się uniknąć kar-przekonuje opiekun argentyńskiej kadry. – Jeszcze nie zdecydowałem. Odbywa się ostatni trening. Gracze będą wiedzieć. Zwykle już wiedzą mniej więcej. Ale może to być jeden z dwóch systemów. Sposób, w jaki jutro zagramy, będzie tym, który naszym zdaniem zaszkodzi przeciwnikowi – dodał Lionel Scaloni, który cieszy się byciem w finale mistrzostw świata.

– Jestem w pozycji, o której marzyłby każdy Argentyńczyk. Jestem dumny. To wspaniały moment, musimy się nim cieszyć. Jesteśmy na skraju finału. Ważną rzeczą jest droga. Jestem wdzięczny za możliwość, jaką dał mi futbol, by tego doświadczyć – rzekł selekcjoner reprezentacji Argentyny, którą poprowadził rok temu do wygrania Copa America.

