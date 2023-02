PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

W środę FIFA ujawniła, którzy trenerzy dostali się do finałowej trójki nagrody The Best. W gronie tym nie ma większych zaskoczeń. O prestiżową statuetkę powalczą Lionel Scaloni, Carlo Ancelotti oraz Pep Guardiola.

Bez zaskoczeń wśród finalistów nagrody FIFA The Best

FIFA od wtorku prezentuje finalistów nagrody The Best w różnych kategoriach. W środę światowa federacja ujawniła, którzy szkoleniowcy powalczą o prestiżową statuetkę.

O wyborze finalistów zadecydowały głosy oddawane przez kibiców, kapitanów reprezentacji narodowych, selekcjonerzy i dziennikarzy.

W kategorii szkoleniowców trudno mówić o wielkich zaskoczeniach. Pierwszym z finalistów jest Lionel Scaloni. Argentyńczyk w listopadzie wszedł na trenerski Mount Everest, prowadząc swoją kadrę narodową do mistrzostwa świata. Selekcjoner Albicelestes powalczy, między innymi, z Carlo Ancelottim. Włoch udowodnił, że pomimo zaawansowanego wieku stać go na wielkie rzeczy, gdy sięgnął z Realem Madryt po podwójną koronę – Ligę Mistrzów i La Ligę. Grono finalistów zamyka triumfator najtrudniejszej z europejskich lig, czyli Pep Guardiola.

Finałowa gala FIFA The Best odbędzie się w poniedziałek 27 lutego. Przy doborze kandydatów oraz finalistów brano pod uwagę okres od 8 sierpnia 2021 roku do 18 grudnia 2022 roku. Można zatem zakładać, że istotnym czynnikiem okażą się wyniki osiągnięte podczas Mistrzostw Świata w Katarze.

