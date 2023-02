PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante niemal na pewno opuści Chelsea wraz z końcem bieżącego sezonu. Wśród zainteresowanych francuskim mistrzem świata wymieniano Barcelonę, ale to nie jedyny klub La Ligi, który chciałby widzieć u siebie pomocnika. 31-latek jest również brany pod uwagę przez Atletico Madryt.

N’Golo Kante nie przedłuży wygasającej umowy z Chelsea

Francuzem interesuje się, m.in., FC Barcelona

Do grona zainteresowanych dołączyło też Atletico Madryt

Kante zakotwiczy w Madrycie? Atletico chce przebudować kadrę

N’Golo Kante nie może bieżącego sezonu zaliczyć do udanych. Rozegrał zaledwie dwa pierwsze mecze w barwach Chelsea w Premier League, po czym doznał poważnej kontuzji uda. Poważnej na tyle, że 31-latek do tej pory pozostaje poza grą.

Trudno się dziwić, że The Blues nie skupiają się obecnie na przedłużeniu umowy ze swoim podopiecznym. Kontrakt francuskiego mistrza świata wygasa wraz z końcem kampanii. Pamiętajmy też, jak wielu zawodników trafiło na Stamford Bridge, odkąd Kante rozegrał swój ostatni mecz w niebieskich barwach. To wszystko niemal przekreśla szansę na pozostanie defensywnego pomocnika w Londynie.

Jednym z głównych zainteresowanych podpisaniem umowy z Kante – wolnym agentem, jest FC Barcelona. Na ten temat najwięcej pisało się w Hiszpanii kilka miesięcy temu, obecnie wydaje się to mało prawdopodobne. Tym bardziej, że Sergio Busquets jest coraz bliżej pozostania na kolejny sezon. To jednak nie znaczy, że Francuz nie trafi do La Ligi. Jak bowiem donosi Mundo Deportivo, Atletico Madryt uważa go za świetną kandydaturę do wzmocnienia środka pola. Trwający sezon jest bardzo słaby dla Rojiblancos, którzy nie mają już realnych szans na sięgnięcie po jakiekolwiek trofeum. Latem w klubie ma dojść do małej rewolucji, a pozycja defensywnego pomocnika z pewnością nie jest obstawiona właściwie. W tej roli mogą zagrać Axel Witsel lub Geoffrey Kondogbia. Obaj jednak w ostatnim czasie są głównie rezerwowymi. Belg grał, co prawda, nieco częściej, ale głównie w roli środkowego obrońcy.

Kante jest zawodnikiem Chelsea od 2016 roku. Sięgnął z nią po sześć trofeów, w tym Ligę Mistrzów, Premier League oraz Ligę Europy.

