PressFocus Na zdjęciu: Diego Maradona wiecznie żywy. Tu na kartonie podczas meczu w Katarze

Równo dwa lata temu zmarł Diego Maradona. Z tej okazji wspominamy jedną z największych legend w historii sportu i przypominamy, o naszym wideo jej poświęconej.

Diego Maradona zmarł równo dwa lata temu, 25 listopada 2020 roku

Argentyńczyka powszechnie uważa się za jednego z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej

W drugą rocznicę śmierci wspominamy “Pelusę”

Maradona zmarł dwa lata temu

Diego Maradona odszedł od nas równe dwa lata temu. Argentyńczyk już od czasów kariery zawodniczej nie cieszył się dobrym zdrowiem, do czego samodzielnie dołożył sporo cegiełek. Bezpośrednim powodem śmierci boskiego Diego był atak serca, z którego nie zdołali odratować go lekarze.

Argentyńczyk powszechnie uważany jest za jednego z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Nikt nie zdominował tak wyraźnie turnieju mistrzostw świata, jak “Pelusa” w 1986 roku. To wtedy niemal w pojedynkę doprowadził Albicelestes do mistrzostwa globu, po drodze rozgrywając jeden z najważniejszych meczów w historii dyscypliny. To właśnie w ćwierćfinale tego mundialu Maradona strzelił dwie ze swoich najpopularniejszych bramek. Mowa tu zarówno o fenomenalnym rajdzie zwieńczonym golem, jak i ikoniczną “rękę boga”.

Gwiazdor grał dla Barcelony czy Sevilli, ale to z Napoli święcił największe triumfy. Wygrał z nią dwa mistrzostwa Włoch – jedyne w historii klubu – a także Puchar UEFA i dwa inne krajowe puchary. W Neapolu jego legenda żyć będzie wiecznie. Po śmierci piłkarza przemianowano stadion Partenopei na Stadio Diego Armando Maradona.

W rocznicę śmierci “Pelusy” przypominamy o naszym autorskim filmie poświęconym karierze jednego z najlepszych zawodników w historii.

Czytaj więcej: Niezwykła mowa motywacyjna trenera Arabii Saudyjskiej. “Messi dostaje piłkę, a ty stoisz i patrzysz”.

Argentyna Meksyk 1.60 4.00 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 listopada 2022 22:08 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin