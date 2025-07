SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Fran Tudor

Anderlecht – Raków: gdzie obejrzeć?

Raków Częstochowa rozegra w sobotę ostatnie sparingowe spotkanie w ramach przygotowań do nowego sezonu. Na koniec zgrupowania w Holandii zespół Rakowa zmierzy się z belgijskim Anderlechtem. Dla drużyny z Częstochowy będzie to doskonała okazja do sprawdzenia formy przed startem rozgrywek. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 12:00, będzie transmitowane drogą internetową.

Anderlecht – Raków: transmisja za darmo

Mecz Anderlecht – Raków, który rozegrany zostanie w miejscowości Burgh-Haamstede, odbędzie się w sobotę (12 lipca) o godzinie 12:00. Mecz będzie można obejrzeć ZA DARMO między innymi na platformie Betclic TV. W celu uzyskania dostępu do transmisji wystarczy tutaj założyć konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Co ważne, minimalna wpłata u tego bukmachera to jedynie 2 żł. Transmisja z tego pojedynku dostępna będzie także serwisie streamingowym TVP Sport.

