Mocno zaskoczył początkowo Didier Deschamps, który podając kadrę reprezentacji Francji na Mistrzostwa Świata w Katarze, zdecydował się jedynie na 25 zawodników. Selekcjoner Trójkolorowych zdanie jednak zmienił i postanowił dowołać do zespołu Marcusa Thurama.

Didier Deschamps początkowo nie zdecydował się na wykorzystanie limitu miejsc dla kadrowiczów i na Mistrzostwa Świata w Katarze powołał 25 zawodników. Spotkało się to ze sporym zaskoczeniem w kraju. W poniedziałek doszło jednak do dwóch zmian w składzie reprezentacji Francji na mundial.

Powołany pierwotnie przez selekcjonera Presnel Kimpembe został zastąpiony przed zawodnika AS Monaco – Axela Disasi. Zmiana była podyktowana stanem zdrowia defensora PSG, który wciąż nie jest w pełni sił po ostatniej kontuzji. Co ciekawe, dla piłkarza Monaco jest to pierwsze powołanie do seniorskiej kadry Trójkolorowych w karierze.

Insuffisamment rétabli de sa blessure, Presnel Kimpembé ne participera pas à la Coupe du Monde. 𝗔𝘅𝗲𝗹 𝗗𝗶𝘀𝗮𝘀𝗶 a été appelé pour le remplacer !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/UpaVQZWPWf — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Drugą zmianą jest obecność na liście powołanych Marcusa Thurama. Didier Deschamps wobec dobrej formy napastnika Borussii Moenchengladbach zdecydował się włączyć go do kadry na mundial, w której wciąż jedno miejsce było wolne. Ojciec zawodnika – Liliam Thuram w 1998 roku zdobył z reprezentacją Francji tytuł mistrza świata. Syn stanie zatem przed szansą na powtórzenie tego sukcesu w Katarze.

