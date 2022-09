Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Postawa Kyliana Mbappe będzie kluczem do sukcesu reprezentacji Francji na MŚ 2022. Dlatego też, selekcjoner Trójkolorowych, Didier Deschamps oczekuje, że w październiku i w listopadzie, 23-letni napastnik dostanie trochę wolnego w PSG.

Kylian Mbappe w tym sezonie rozegrał w PSG już 767 minut w dziewięciu meczach

Nie jest on najczęściej grającym piłkarzem mistrzów Francji

Mimo to, Didier Deschamps chce, aby jego gwiazdor przed MŚ 2022 mógł trochę odpocząć

Apel Deschmapsa do Galtiera

W sezonie 2022/2023 Kylian Mbappe wystąpił w niemal wszystkich meczach PSG (9 na 11 możliwych). Christoph Galtier z jego usług nie skorzystał tylko w spotkaniu o Superpuchar Francji z FC Nantes oraz w 1. kolejce Ligue 1 z Clermont Foot. Później mistrz świata 2018 już zawsze miał pewny plac u nowego szkoleniowca mistrzów Francji, na murawie spędzając w sumie 767 minut.

Aż ośmiu graczy Les Parisiens ma na koncie więcej minut spędzonych na murawie (Gianluigi Donnaruma, Marquinhos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Sergio Ramos, Marco Veratti, Neymar i Leo Messi). Mimo to, selekcjoner reprezentacji Francji, Didier Deschamps uważa, że jego gwiazdor jest w tym sezonie zbyt eksploatowany. I w kontekście zbliżających się wielkimi krokami MŚ w Katarze, zaapelował nawet do Galtiera, aby w miarę możliwości od czasu do czasu dał odpocząć swojej największej gwieździe.

– Wiem, że Galtier chce stale korzystać z usług Mbappe – powiedział Deschamps w rozmowie z Telefoot. – Ale dobrze by było, aby mógł odetchnąć od czasu do czasu. Nie zrobiłoby mu to bowiem źle, a wręcz przeciwnie.

