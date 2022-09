fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe to bez wątpienia zawodnik o niezwykłym talencie. W każdym razie ostatnio piłkarz nie skupia się tylko na kwestiach czysto sportowych. Zachowanie reprezentanta Francji w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi medialnych skrytykował mistrz świata z 1998 roku – Emmanuel Petit.

Kylian Mbappe przekonywał ostatnio opinię publiczną, że w reprezentacji Francji ma większą swobodę gry niz w PSG

Słowa zawodnika bardzi nie spodobały się byłemu reprezentantowi Francji

Emmanuel Petit pozwolił sobie na krytyczne słowa w kierunku gwiazdy Les Blues

Petit wkurzony na Mbappe

Kylian Mbappe ostatnio w trakcie jednej z konferencji prasowych reprezenttacji mówił o problemach, które mają miejsce w PSG. Zdecydowanie nie spodobało się to Emmanuelowi Petitowi, który w ostrych słowach skrytykował wypowiedzi gwiazdy Les Blues.

– Mbappe dobrze wiedział, co mówi. Wiedział też kogo atakuje swoimi wypowiedziami. Oczywiste jest, że miał na myśli trenera Christophe’a Galtiera. Jak kłopoty PSG przeszkadzają reprezentacji Francji? Można to sprawdzić w ten sposób, aby na następnej konferencji prasowej PSG poruszyć tematy o kadrę. Ciekawie, jak w takich okolicznościach wypowie się Mbappe – grzmiał mistrz świata z 1998 roku cytowany przez Le10Sport.com.

– Odkąd trafił do PSG, to rozwijał się z prędkością światła. Jeśli ma jakieś problemy w klubie, co mu nie pasuje, to niech rozmawia o tym z trenerem, a nie z mediami – przekonywał Petit.

– W PSG chcemy spokoju na boisku i za kulisami. Od początku sezonu wszystko działa bez zarzutu i zawsze ci sami ludzie przychodzą narobić bałaganu! Niech przestanie rozmawiać z mediami o tym, czego chce! Niech powie to swojemu trenerowi, prosto w oczy. Chcę, żeby przestał brać mikrofon reprezentacji Francji, żeby mówić o swoich problemach w PSG. Męczy mnie tym! – kontynuował Francuz.

Mbappe w jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów dał do zrozumienia, że w drużynie narodowej ma większą swobodę działania niż w PSG. 23-latek w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, notując w nich 10 trafień.

