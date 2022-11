PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

Legenda Fiorentiny, Gabriel Omar Batistuta ma najwięcej strzelonych goli na mundialu dla reprezentacji Argentyny, jednak jego osiągnięcie na mistrzostwach świata w Katarze może pobić Lionel Messi.

Messi zdobył dotychczas siedem goli na mundialach

Najskuteczniejszym Argentyńczykiem pod tym względem jest Batistuta

Legendarny napastnik Fiorentiny wierzy, że Messi pobije jego rekord

Messi bliski rekordu Batistuty

Lionel Messi przed rozpoczęciem mistrzostw miał na swoim koncie sześć goli zdobytych na mistrzostwach świata. W meczu z Arabią Saudyjską dołożył kolejne trafienie, ale to nie pomogło odnieść Argentynie sukcesu. Albicelestes sensacyjnie przegrali w pierwszym meczu turnieju 1:2.

Argentyna jest jednak wciąż w gronie faworytów do złotego medalu, a Lionel Messi ma szansę stać się najskuteczniejszym Argentyńczykiem na mistrzostwach świata. Obecnie rekord należy do Gabriela Batistuty, który ma na swoim koncie dziesięć trafień. Zawodnikowi PSG brakuje zatem jedynie trzech goli, by wyrównać ten rekord.

– Mam nadzieję, że Messi mnie wyprzedzi. Nie wierzcie, że czuje ciężar koszulki Argentyny. Problem w tym, że drużyna na narodowa nie zapewniła mu odpowiedniego wsparcia – twierdzi Batistuta.

Batistuta, jeden z najbardziej kultowych napastników wszechczasów. Strzelił 205 goli w 333 występach z Fiorentiną w latach 1991-2000. Jednak swój jedyny tytuł Serie A zdobył z Romą w sezonie 2000-01, łącznie strzelając 33 gole w 87 meczach giallorossich.

Argentyna kolejny mecz na mundialu w Katarze rozegra w sobotę, 26 listopada. Początek meczu z Meksykiem o godzinie 20:00.

