Harry Maguire z klubu i reprezentacji to dwóch różnych piłkarzy – tak twierdzi większość kibiców. Defensor Manchestru United odniósł się do tego w ostatnim wywiadzie, porównując presję, jaka towarzyszy mu podczas gry w klubie i reprezentacji.

Zdaniem kibiców Harry Maguire dużo lepiej prezentuje się w reprezentacji, aniżeli w klubie

Defensor Manchesteru United odniósł się do tego w ostatnim wywiadzie

Zdaniem Anglika, jego gra w klubie jest uważniej obserwowana

Harry Maguire czuje się swobodniej w reprezentacji aniżeli w klubie?

Mistrzostwa Świata w Katarze jak na razie są udane dla Harry’ego Maguire, który z reprezentacją Anglii awansował już do ćwierćfinału turnieju. Lwy Albionu strzelają mnóstwo goli, a w ⅛ finału nie dały szans Senegalowi, który pokonały aż 3:0. Jedną z głównych postaci ich defensywny jest właśnie obrońca Manchesteru United, który w klubie w tym sezonie jest tylko rezerwowym.

Kibice twierdzą, że 29-latek prezentuje się dużo lepiej w reprezentacji, aniżeli w klubie. Zawodnik odniósł się do tego w ostatnim wywiadzie.

– Nie sądzę, żeby to była kwestia presji. Gra dla reprezentacji Anglii na Mistrzostwach Świata to największa możliwa presja. W klubie jestem pod większą obserwacją. Wszystko, co zrobię, jest analizowane. Każde wykonane przeze mnie podanie jest analizowane. Jak stracimy gola, to wina defensywy. A jak do tego grasz tydzień w tydzień wszystko, to potem odbija się to na formie. W ostatnim roku nie graliśmy dobrze i każdy zawodnik Manchesteru United był pod uważną obserwacją. Nikt nie został po tamtym sezonie pochwalony – stwierdził defensor.

– Ostatni rok był trudny, a ja nie grałem tak dobrze, jak miało to miejsce podczas poprzednich pięciu lat. Myślę, że na świecie jedynymi zawodnikami, którzy nigdy nie wpadają w dołki, są Cristiano Ronaldo i Lionel Messi – dodał.

