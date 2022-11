fot. PressFocus Na zdjęciu: Danilo

Reprezentacja Brazylii zmaga się z problemami kadrowymi. Odniesiona w meczu z Serbią kontuzja wyklucza Danilo z rywalizacji w pozostałych spotkaniach fazy grupowej – donosi TNT Sports.

Reprezentacja Brazylii pokonała Serbię 2-0

W trakcie czwartkowej rywalizacji kontuzje odnieśli Neymar oraz Danilo

Prawy obrońca opuści pozostałe mecze fazy grupowej

Dani Alves może otrzymać swoją szansę

Reprezentacja Brazylii zgodnie z planem rozpoczęła zmagania na mistrzostwach świata w Katarze. W czwartek udało jej się pokonać Serbię 2-0 po dwóch świetnych trafieniach Richarlisona, choć nie obyło się bez kłopotów. Ekipa z Ameryki Południowej nie przekonała tak bardzo, jak wskazuje na to jej potencjał ofensywny. Ponadto, w trakcie spotkania problemów zdrowotnych nabawiło się dwóch zawodników.

Neymar opuścił murawę w 80. minucie. Doznał on urazu kostki, który ma go wykluczyć z gry w meczu ze Szwajcarią. Jeśli Brazylia zapewni sobie awans do fazy pucharowej jeszcze przed ostatnią kolejką, nie zagra także z Kamerunem.

Nie jest to jedyna strata “Canarinhos”, bowiem kontuzji nabawił się także Danilo, który skręcił lewą kostkę. W jego przypadku przerwa od gry będzie nieco dłuższa, ponieważ na pewno nie pojawi się już boisku w trakcie fazy grupowej. Swoją drużynę wspomoże dopiero najwcześniej w 1/8 finału.

Zawodnika Juventusu w wyjściowym składzie może zastąpić Dani Alves. Nie wiemy natomiast, czy selekcjoner zdecyduje się posłać do boju 39-latka. W przeszłości na prawej stronie defensywy występował Fabinho. Jest również opcja, aby na tej pozycji umieścić Edera Militao.

O awans z fazy grupowej reprezentacja Brazylii powalczy w poniedziałek, kiedy to zmierzy się ze Szwajcarią. Pierwszy gwizdek arbitra zabrzmi o godzinie 17.

