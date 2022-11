fot. PressFocus Na zdjęciu: FIFA Katar

Organizacja tegorocznych mistrzostw świata w Katarze budzi ogromne kontrowersje. Członek zarządu FIFA Evelina Christillin zdradził, że głosowanie o przyznaniu mundialu właśnie temu krajowi było zmanipulowane.

Tegoroczne mistrzostwa świata rozgrywane są w Katarze

Członek zarządu FIFA twierdzi, że głosowanie w 2010 roku było zmanipulowane

Podobnie wnioski wyciągnięta w kwestii przyznania mundialu Rosji

Członek FIFA potwierdza to, o czym mówi się od dawna

Przyznanie organizacji mistrzostw świata Katarowi spotkało się z ogromną krytyką, nie tylko ze strony środowiska piłkarskiego. W azjatyckim kraju na co dzień dochodzi do łamania praw człowieka, co powinno skutecznie zniwelować jego szanse na bycie gospodarzem tak wielkiej imprezy.

Tegoroczny mundial kompletnie zaburzył dotychczasowemu piłkarskiemu kalendarzowi. Turnieje rangi reprezentacyjnej były do tej pory rozgrywane w trakcie przerwy wakacyjnej. Mistrzostwa w Katarze odbywają się na przełomie listopada oraz grudnia, co doprowadziło do przerwania rozgrywek ligowy w trakcie sezonu. Zmianie uległ także terminarz, bowiem zawodnicy od pół roku grają zdecydowanie częściej, niż wcześniej.

Temat organizacji mistrzostw świata w Katarze podjął członek zarządu FIFA Evelina Christillin. Twierdzi, że głosowanie w tej sprawie było zmanipulowane, tak samo zresztą jak przyznanie Rosji organizacji mundialu w 2018 roku. Obie decyzje zostały podjęte tego samego dnia.

– W 2010 roku było dziwne podwójne głosowanie na Rosję 2018 i Katar 2022. W tamtym głosowaniu głosował tylko Komitet Wykonawczy, a nie wszystkie federacje, co stało się później.

– To było wyraźnie zmanipulowane głosowanie. Ktoś za to zapłacił. To była kwestia rozdanych ‘kopert’. Nigdy więcej nie będzie takiej sytuacji jak Puchar Świata przydzielony takiemu narodowi jak Katar. Jeśli spojrzysz na przydział w 2026 roku, to następne będą Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk – mówi Christillin.

