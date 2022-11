PressFocus Na zdjęciu: Rodrygo Goes

Rodrygo, który jest dumny z przywdziewania barw narodowych, wziął udział w czwartkowej konferencji prasowej reprezentacji Brazylii.

Rodrygo czuje się gotowy na mistrzostwa świata

21-latek jest zachwycony grą u boku Neymara

Skrzydłowy uważa, że skład Brazylii ma idealne proporcje

“Granie z Neymarem to dla mnie zaszczyt”

Reprezentacja Brazylii jest zdecydowanym faworytem do wyjścia z pierwszego miejsca z grupy G podczas mistrzostw świata w Katarze. Podopieczni Tite zmagania na mundialu rozpoczną w czwartek 24 listopada o godzinie 20:00, a ich pierwszym rywalem będzie Serbia. W tej samej grupie zagrają też Kamerun oraz Szwajcaria.

W czwartkowej konferencji prasowej “Canarinhos” wziął udział skrzydłowy Realu Madryt – Rodrygo – który wypowiedział się na temat swoich odczuć związanych z tym wielkim turniejem. – Jestem trochę zestresowany, ale to normalne – przyznał wychowanek Santosu.

– Starsi zawodnicy pomagają nam dzieląc się swoimi nabytymi podczas kariery doświadczeniami, a my młodsi gracze, staramy się od nich uczyć. Myślę, że mamy dobrą mieszankę weteranów i młodych. Neymar zawsze był liderem. On sprawia, że czujemy się pewniej. Granie z nim to dla mnie zaszczyt, ponieważ jest moim idolem – dodał Rodrygo.

– Moment, gdy dowiedziałem się o powołaniu na mundial, był jedną z najpiękniejszych chwil w moim życiu. To coś, o czym zawsze marzyłem. Selekcjoner wypowiedział moje nazwisko i teraz jestem tutaj biorąc udział w konferencji prasowej na temat mistrzostw świata. Wyjątkowa sprawa – przyznał skrzydłowy Realu Madryt.

– Chciałbym wiedzieć, czy mam szansę na pierwszy skład, ale trener mówi nam, że wszyscy jesteśmy równi i wszyscy musimy być przygotowani. Nikt jeszcze nie wie, kto wystąpi w wyjściowej jedenastce – zakończył dwudziestojednolatek.

