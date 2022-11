PressFocus Na zdjęciu: Krystian Bielik podczas meczu z Meksykiem

Reprezentacja Polski może się pochwalić bardzo dobrym bilansem bezpośrednich spotkań z Arabią Saudyjską, która będzie jej drugim rywalem w turnieju finałowym mistrzostw świata w Katarze. Sprawdź jak wyglądała dotychczasowa historia pojedynków obu zespołów.

Sobotni mecz będzie czwartym oficjalnym pojedynkiem Polski i Arabii Saudyjskiej

Do tej pory obie drużyny mierzyły się ze sobą tylko towarzysko

Przedstawiamy historię spotkań obu zespołów

Polska kontra Arabia Saudyjska po raz czwarty

Reprezentacja Polski ma na swoim koncie trzy oficjalne pojedynki z Arabią Saudyjską. Po raz pierwszy obie drużyny po raz pierwszy zmierzyły się ze sobą 13 kwietnia 1994 roku we francuskim Cannes. Prowadzony przez Henryka Apostela zespół wygrał skromnie 1:0 po golu Tomasza Wieszczyckiego.

Drugi oficjalny pojedynek miał miejsce tego samego roku. 10 grudnia obie drużyny zagrały w Rijadzie i ponownie górą byli Biało-czerwoni, którzy wygrali 2:1 po golach Henryka Bałuszyńskiego i Tomasza Rząsy. Co ciekawe trzy dni drużyny także grały ze sobą, ale był to nieoficjalny pojedynek i nie jest zaliczany do statystyk. Polska drużyna wygrała 2:0 po bramkach Jacka Dembińskiego i Tomasza Łapińskiego.

Do ostatniego spotkania doszło ponad 16 lat temu. 28 marca 2006 roku doszło do meczu w Rijadzie, który zakończył się kolejną wygraną reprezentacji Polski, tym razem 2:1. Obie bramki dla polskiej drużyny zdobył Łukasz Sasin.

Bilans dotychczasowych meczów jest tym samym bardzo korzystny dla Polski, która wygrała wszystkie trzy oficjalne pojedynki, zdobywając w nich pięć bramek i tracąc dwie.

Polska – Arabia Saudyjska: historia meczów

13.04.1994, Polska – Arabia Saudyjska 1:0

10.12.1994, Arabia Saudyjska – Polska 0:2

28.03.2006, Arabia Saudyjska – Polska 1:2

