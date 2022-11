PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema doznał kontuzji mięśniowej podczas treningu reprezentacji Francji, wobec czego Didier Deschamps odesłał go do domu. Przerwa w grze gwiazdy miała potrwać trzy tygodnie, ale madryckie media donoszą, że Carlo Ancelotti oczekuje swojego podopiecznego już podczas czwartkowego treningu. Warto dodać, że zdobywca Złotej Piłki nie został usunięty z listy graczy powołanych do Les Bleus.

Karim Benzema robił wszystko, by wystąpić z Francją na Mistrzostwach Świata w Katarze

Doznał jednak kontuzji mięśniowej na treningu

We Francji oczekiwano, że przerwa weterana potrwa trzy tygodnie. Tymczasem ma być gotowy do treningu Realu Madryt, zaplanowanego na czwartek

Benzema wróci do zdrowia na czwartek?!

Karim Benzema w trwającym sezonie przeżywa prawdziwy rollercoaster. Na boisku rzadko przydawał się Realowi Madryt. Mierzył się z notorycznymi problemami zdrowotnymi. Nawet, gdy pojawiał się na boisku, nie prezentował formy znanej z poprzedniej kampanii, gdy poprowadził Królewskich do triumfu w Lidze Mistrzów. Mimo tego zanotował największe indywidualne osiągnięcie, odebrał Złotą Piłkę. Do tego był pewien otrzymania powołania na pierwsze mistrzostwa świata od ośmiu lat.

Rzeczywiście, Didier Deschamps go wezwał na zgrupowanie. Tam dochodził do zdrowia, ale podczas jednego z treningów miał ogromnego pecha. Naderwał mięsień czworogłowy lewej nogi i opuścił reprezentację Francji. Federacja zakładała, że piłkarz pozostanie poza grą co najmniej na trzy tygodnie. Didier Deschamps nie zdecydował się powołać nikogo w miejsce zdobywcy Złotej Piłki.

Tymczasem madryckie media są przekonane, że Benzema będzie do dyspozycji Carlo Ancelottiego już w czwartek. To wtedy Królewscy odbędą pierwszą sesję treningową po przerwie spowodowanej trwającym mundialem. To może oznaczać, że we francuskiej federacji źle zdiagnozowano napastnika. Jak dotąd nie wiadomo, czy istnieje możliwość, by Benzema wrócił do Kataru, by pomóc swojej drużynie w fazie pucharowej. Mistrzowie świata zapewnili już sobie bowiem awans z grupy D.

Benzema rozegrał dla Realu 12 spotkań w tym sezonie. Zanotował w nich sześć bramek i asystę.

