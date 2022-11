fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Belgii

Belgia w próbie generalnej przed mundialem w Katarze przegrała w sparingu z Egiptem (1:2). Zawodnicy Czerwonych Diabłów na tle Mohameda Salaha i spółki nie zaprezentowali się najlepiej.

Belgia w złych nastrojach zacznie mistrzostwa świata w Katarze

W ostatnim teście przed rozpoczęciem mundialu Kevin de Bruyne i spółka zaliczyli porażkę z Egiptem

Czerwone Diabły pierwsze spotkanie na mistrzostwach świata rozegrają 23 listopada z Kanadą

Belgia na tarczy przed mundialem

Belgia w powszechnej opinii jest jednym z kandydatów do wygrania mistrzostw świata. Podopieczni Roberto Martineza w piątek rozegrali ostatnie spotkanie przed startem mundialu w Katarze. Belgowie w boju z Egiptem mierzyli się na Kuwait City, wystawiając bardzo solidny skład.

Do przerwy Belgia przegrywała 0:1 z Egipcjanami, mimo że prezentowali dojrzalszą grę. Wynik rywalizacji został otwarty w 33. minucie. W roli głównej wystąpił Mostafa Mohamed, który skierował piłkę do siatki. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie.

Tuż po zmianie stron Mahmoud Trezeguet zdobył bramkę na 2:0 dla Egiptu, wykorzystując podanie od Mohameda Salaha. 28-latek zanotował swoje dziewiąte trafienie w drużynie narodowej, oddając strzał w lewy dolny róg bramki rywali.

Belgów stać było tylko na honorowe trafienie autorstwa Loisa Openda. 22-letni piłkarz w ostatnim kwadransie gry zamienił na gola podanie Yannicka Carrasco. Czerwone Diabły podejdą zatem do mundialu po dwóch z rzędu porażkach. We wrześniu Belgowie przegrali z Holandią (0:1).