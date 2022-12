Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Maurico Pochettino przed zbliżającym się ćwierćfinałem Anglia – Francja pokusił się o porównanie Kyliana Mbappe i Harry’ego Kane’a. Zdaniem byłego szkoleniowca Tottenhamu Hotspur obaj napastnicy znacząco się różnią.

W ćwierćfinale mundialu w Katarze Anglia zmierzy się z Francją

Z tej okazji o porównanie Kyliana Mbappe i Harry’ego Kane’a poproszony został Mauricio Pochettino

Argentyńczyk wskazał różnice między snajperami

Uwaga mediów przed ćwierćfinałem skierowana na Mbappe i Kane’a

Ćwierćfinałowe starcie reprezentacji Anglii z napędzoną zwycięstwem nad Polską Francją zapowiada się na absolutny hit tej fazy Mistrzostw Świata w Katarze. Obie drużyny znakomicie spisują się w trakcie mundialu i strzelają mnóstwo bramek. Z tego też powodu ich pojedynek zapowiadany jest na zderzenie dwóch ofensywnych stylów gry.

Mauricio Pochettino, który miał okazję współpracować zarówno z Harrym Kanem, jak i Kylianem Mbappe został poproszony o porównanie obu napastników. Zdaniem Argentyńczyka znacząco różnią się oni pod względem boiskowej charakterystyki.

– W przeciwieństwie do Harry’ego, Kylian nie potrzebuje być stale pod grą w trakcie spotkania. On nawet przez 5, czy 10 minut może być całkowicie poza grą. Potem nagle się pojawia, robi coś niesamowitego i wygrywa ci mecz – stwierdził Pochettino w rozmowie z The Athletic.

– Harry to zawodnik, który potrzebuje być stale podłączony do gry. Kylian to jego przeciwieństwo. Kiedy nie dotyka piłki, jest zrelaksowany. Ma dużą pewność siebie. Wie, że kiedy piłka do niego dotrze, on i tak pokona obrońcę i zrobi to, co umie najlepiej – dodał Argentyńczyk.

Pochettino porównał nawet Mbappe do legendarnego Brazylijczyka Ronaldo. Jego zdaniem, obaj zawodnicy mają wiele cech wspólnych.

Media: ważny powrót do reprezentacji Anglii na ćwierćfinał mundialu Według brytyjskich mediów Raheem Sterling powinien wrócić do Kataru na mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata, w którym reprezentacja Anglii zmierzy się z Francją. Jeśli te informacje potwierdzą się, będzie to duże wzmocnienie drużyny Garetha Southgate’a. Raheem Sterling przebywa w Wielkiej Brytanii w związku z napadem na jego dom rodzinny Media informują, że napastnik wróci do Kataru Czytaj dalej…

– Wiem, że Kylian wzoruje się na Ronaldo. Ronaldo Nazario de Lima – ten, przeciwko któremu rywalizowałem 20 lat temu. Jeśli miałbym znaleźć jakiegokolwiek zawodnika z przeszłości, do którego byłby podobny Kylian, to Ronaldo jest jednym z nich. To podobieństwa w dynamice, technice i pokonywaniu rywali dryblingiem, by potem strzelić gola – zakończył.

Anglia zmierzy się z Francją w ćwierćfinale mundialu w Katarze. Spotkanie zostało zaplanowane na sobotę 20 grudnia o godzinie 20:00.

Czytaj dalej: Angielskie media pełne obaw przed meczem z Francją