Ronald Araujo

Urugwaj odpadł z mistrzostw świata już po fazie grupowej. Ronald Araujo odniósł się do tego za pomocą wpisu w mediach społecznościowych.

Urugwaj nie awansował do 1/8 finału mundialu

Za szybkie odpadnięcie kibiców przeprosił Ronald Araujo

Obrońca nie zagrał na turnieju z powodu kontuzji

Araujo zapowiada, że Urugwaj wróci silniejszy

Faza grupowa mistrzostw świata obfitowała w sensacyjne rozstrzygnięcia. Jedną z niespodzianek sporego kalibru był Urugwaj, który nie zdołał awansować do 1/8 finału mundialu, chociaż szansę na to miał do samego końca. Niepowodzenie ekipy z Ameryki Południowej skomentował członek tej kadry, czyli Ronald Araujo.

– Zakończył się mundialowy sen. Jestem smutny, że nie mogłem pomóc moim kolegom i mojemu krajowi na boisku. Włożyłem więcej niż mogłem od pierwszego dnia kontuzji, żeby być i pomóc. Brakło bardzo niewiele, ale nie udało się. Dziękuję i przepraszam wszystkich Urugwajczyków. Wrócimy i damy wam wiele radości. Z wiarą, że zawsze jest rewanż – przekazał Araujo we wpisie na Instagramie.

Urugwajski defensor nie zagrał w żadnym meczu na mundialu. Od dłuższego czasu leczył on bowiem kontuzję. Mimo tego Barcelona zezwoliła swojemu piłkarzowi na udział w turnieju i występ, gdy będzie on już w pełni sprawności. Urugwaj odpadł szybko, więc wicemistrz Hiszpanii nie musi już obawiać się o zdrowie Araujo. Obrońca potrzebuje jeszcze około trzech tygodni na to, aby dostać zielone światło na grę od klubowego sztabu medycznego. Niewykluczone, że Araujo zobaczymy na boisku 31 grudnia w konfrontacji z Espanyolem.

