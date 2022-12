Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona złożyła apelację o anulowanie zawieszenia Roberta Lewandowskiego, jakie nałożyła na niego komisja ligi po meczu z Osasuną Pampeluną. Niestety, komisja ligi postanowiła je odrzucić, o czym poinformowała w poniedziałek. Oznacza to, że 34-latek nie zagra w trzech najbliższych meczach Dumy Katalonii.

Robert Lewandowski otrzymał karę zawieszenia na trzy mecze na skutek gestów w stronę arbitra w trakcie spotkania z Osasuną Pampeluną

FC Barcelona odwołała się od tej kary

Komisja ligi hiszpańskiej w poniedziałek poinformowała, że zawieszenie zostało podtrzymane

Feralne spotkanie z Osasuną prześladuje Lewandowskiego

Robert Lewandowski na pewno nie będzie dobrze wspominał starcia z Osasuną Pampleluną. 34-latek już w 31 minucie ujrzał drugą czerwoną kartkę, przez co musiał opuścić boisko. FC Barcelonie w dramatycznych okolicznościach udało się wygrać z rywalem 2:1, jednak mecz miał dla kapitana reprezentacji Polski dalsze konsekwencje.

Robert Lewandowski: Radość? W fazie grupowej była przez jakieś 30 minut – Czuliśmy radość, że jesteśmy na boisku i możemy stwarzać sytuacje. Wcześniej taką radość to mieliśmy chyba jedynie w ciągu pół godziny meczu z Arabią. Wtedy przez moment też coś się działo w ofensywie. Gdy masz radość, inaczej się wtedy czujesz. Inaczej wchodzisz w mecz, inaczej podchodzisz do kolejnego – powiedział Robert Lewandowski po odpadnięciu Czytaj dalej…

Schodząc do szatni Lewandowski, wykonał kilkukrotnie gest, który został przez sędziego zinterpretowany jako podważanie jego decyzji. Tak też uznała komisja ligi hiszpańskiej, która postanowiła ukarać Polaka aż trzema meczami zawieszenia. Był to potężny cios nie tylko dla zawodnika, lecz również dla Dumy Katalonii. 34-latek to najlepszy strzelec zespołu, a Barcę czekają niedługo wymagające spotkania.

Zarząd Blaugrany złożył odwołanie od tej decyzji, które było długo rozpatrywane. Lewandowski próbował tłumaczyć się, że gesty skierowane były nie do sędziego, zaś do trenera drużyny, z którym niedługo wcześniej miał on rozmawiać właśnie na temat unikania kartek za niepotrzebne faule. To jednak nie zostało uznane, za wystarczająco przekonujące tłumaczenie. W poniedziałek komisja ligi hiszpańskiej poinformowała, że zawieszenie zostanie podtrzymane.

Apelacja odrzucona, Lewandowski będzie pauzował w trzech kolejkach ligi hiszpańskiej. 40 dni wolnego – zagra dopiero 14 stycznia.

Odpadnięcie jesienią z LM, czerwona kartka, dwa (a właściwie trzy) zepsute rzuty karne z rzędu, rozgoryczenie po MŚ. Najgorszy okres w karierze — Rafał Stec (@RafalStec) December 5, 2022

Oznacza to, że Robert Lewandowski będzie miał aż 40 dni urlopu. Polak zakończył już udział z reprezentacją na mundialu w Katarze, a najbliższe spotkanie rozegra dopiero 14 stycznia. Ominą go starcia z Espanyolem, Atletico Madryt, a także mecz Superpucharu Hiszpanii z Realem Betis.

U nas również: Lewandowski i Messi. Tak strzelali na mundialu w Katarze [WIDEO]