Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane zdradził z jakim celem na mundial do Kataru jedzie Anglia. Jej ambicją jest wygranie mistrzostw świata.

Harry Kane wypowiedział się na temat mundialu w Katarze

Anglik uważa, że jego reprezentacja powinna mieć ambitny cel podczas mistrzostw świata

Anglicy mają walczyć o pierwsze miejsce

Anglia z ambitnym planem na mundial w Katarze

21 listopada to dzień, w którym swoje zmagania w mistrzostwach świata zainauguruje Anglia. Jej przeciwnicy w pierwszym etapie turnieju to: Walia, USA oraz Iran. Ambicje, które mają Gareth Southgate i spółka, wykraczają znacznie poza fazę grupową. Szczegóły zdradził Harry Kane.

– Cofam się wspomnieniami do okresu sprzed 10, 15 lat i odbieram to tak, że wtedy baliśmy się otwarcie powiedzieć, że chcemy wygrać mistrzostwa świata. Myślę, że jedną z dużych zmian, które zrobiliśmy w ciągu ostatnich czterech lub pięciu lat z Garethem Southgatem, jest to, że nie boimy się tego powiedzieć – do Kataru jedziemy po złoto – deklaruje kapitan reprezentacji Anglii.

– Jedziemy na ten turniej, aby go wygrać, ponieważ wierzymy, że możemy to zrobić. Byłoby źle, gdybyśmy myśleli inaczej. Jaki jest sens jechać na mistrzostwa świata i nie wierzyć, że możesz przywieźć trofeum do domu? To będzie trudne wyzwanie i będziemy musieli pracować niezwykle ciężko, mieć trochę szczęścia i wiele rzeczy musi pójść po naszej myśli, żebyśmy to osiągnęli, ale myślę, że ważne jest to, aby nie bać się powiedzieć, że właśnie po to tam jedziemy – wyjaśnił Harry Kane.

Czytaj także: Olkiewicz w środę #38. Infantino chciałby, abyśmy milczeli. Nie zamierzamy