Kapitan reprezentacji Anglii, Harry Kane, będzie nosić opaskę kapitańską wspierającą środowisko LGBT podczas Mistrzostw Świata w Katarze. Prezes Football Association jest świadomy, że Katarczycy mogą nałożyć nań karę, ale Synowie Albionu nie zamierzają przez to zmienić zdania.

Harry Kane będzie nosić opaskę w tęczowych kolorach podczas nadchodzącego mundialu

Wspieranie środowiska LGBT jest surowo karane i zakazane przez Katar

Mark Bullingham nie zamierza jednak zmienić stanowiska. FA jest gotowe zapłacić ewentualną karę

“Katarczycy nie odpowiedzieli na nasz wniosek”

Już w niedzielę rozpocznie się najbardziej kontrowersyjny piłkarski turniej w historii tej dyscypliny sportu. Krytyka względem Kataru płynie z niemal każdej strony, a rygorystyczne reguły, tak odmienne od tego, co znamy z Europy czy Ameryki Południowej, budzą wściekłość. Jedną z podstawowych zasad gospodarzy mistrzostw świata jest zakaz otwartego wspierania społeczności LGBT. Już podczas drugiego dnia turnieju może ich jednak spotkać zimny prysznic. To wówczas jedna z najbardziej medialnych reprezentacji rozegra swoje pierwsze spotkanie. Mowa tu o Anglikach, którzy podejmą Iran. Football Association już jakiś czas temu zapowiadało, że kapitan Synów Albionu będzie podczas mundialu nosił na ramieniu opaskę w tęczowych barwach. Jest to powszechnie znany gest sprzeciwu wobec dyskryminacji na podstawie orientacji seksualnej. Pomimo oficjalnego zakazu tego typu deklaracji, prezes FA nie zamierza zmieniać stanowiska.

– Nie odpowiedzieli na nasz wniosek na temat noszenia takiej opaski. Możliwe, że zostanie na nas nałożona kara. Jeśli tak się stanie, to ją zapłacimy – zapowiedział Mark Bullingham.

Reprezentacja Anglii to obecni wicemistrzowie Europy. W grupie, poza Iranem, zmierzą się też ze Stanami Zjednoczonymi i Walią. Kapitanem Synów Albionu jest napastnik Tottenhamu, Harry Kane.

