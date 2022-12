PressFocus Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Szymon Marciniak posędziuje finał mistrzostw świata. Polak oraz jego zespół został przydzielony do meczu Argentyna kontra Francja.

Szymon Marciniak został wyznaczony do swojego trzeciego meczu na mundialu w Katarze

Polakowi przypadło najważniejsze spotkanie

41-latek będzie rozjemcą finałowej potyczki Argentyna kontra Francja

Marciniak rozjemcą meczu o mistrzostwo świata

Trwa końcowa faza mistrzostw świata w Katarze. Reprezentacja Polski zakończyła udział w turnieju na etapie 1/8 finału po porażce z Francją. Mimo tego Polscy wciąż mieli komu kibicować. W Katarze do samego końca zostanie Szymon Marciniak wraz ze swoim zespołem sędziowskim.

Polski arbiter przygodę z mundialem w Katarze rozpoczął w drugiej kolejce. Wówczas był on rozjemcą pojedynku Francji z Danią. Kolejne spotkanie dostał w 1/8 finału, gdy sędziował Argentynie i Australii. Później Marciniak nie miał już przyznanego żadnego meczu, co było dobrym sygnałem. Rosła bowiem szansa, ze 41-latek zostanie wyznaczony do najważniejszych meczów na mundialu.

Od kilku dni można było przeczytać, że Marciniak to jeden z głównych kandydatów do bycia rozjemcą finału. Ten faktycznie został przydzielony Polakowi oraz jego ekipie, czyli: Pawłowi Sokolnickiemu, Tomaszowi Listkiewiczowi, a także Tomaszowi Kwiatkowskiemu. Polską ekipę na boisku zobaczymy w akcji w niedzielę 18 grudnia, gdy będą oni sędziować mecz Argentyna kontra Francja. Marciniak ma w swojej karierze półfinał Ligi Mistrzów, czy spotkanie o Superpuchar Europy. Finał mistrzostw świata to jednak największy sukces 41-latka z Płocka.

Szymon Marciniak ze swoją ekipą Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz, Tomasz Kwiatkowski poprowadzą w niedzielę wielki finał mistrzostw świata! MEGA! Właśnie ogłoszono tę decyzję w gronie sędziów w Katarze 🙂 — Paweł Kapusta (@pawel_kapusta) December 15, 2022

