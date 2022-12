Hugo Lloris zrównał się z Manuelem Neuerem pod względem liczby występów na mistrzostwach świata. 35-latek w niedzielę prawdopodobnie zostanie bramkarzem, który najwięcej razy zagrał na mundialu, przez co przejdzie do historii. Hugo Lloris rozgrywa świetny turniej w Katarze Golkiper nie dość, że pomaga swojej drużynie, to jeszcze bije osobiste rekordy 35-latek na pewno zapamięta mundial

