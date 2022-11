PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski w dramatycznych okolicznościach awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie C. Sprawdź z kim zagra reprezentacja Polski.

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie C i awansowała do 1/8 finału mistrzostw świata

Rywalem Biało-czerwonych będzie reprezentacja Francji

Spotkanie Francja – Polska rozegrane zostanie 4 grudnia (niedziela) o godzinie 16:00

Awans Polski do fazy pucharowej

Reprezentacja Polski w dramatycznych okolicznościach awansowała do 1/8 finału mundialu w Katarze. W ostatnim meczu grupy C przegrała 0:2 z Argentyną, ale w drugim spotkaniu Meksyk wygrał tylko 2:1 z Arabią Saudyjską. To sprawiło, że Biało-czerwoni awansowali do fazy pucharowej z drugiego miejsca.

Z kim Polska w 1/8 finału?

Reprezentacja Polski zna już swojego rywala w 1/8 finału. Biało-czerwoni zmierzą się z najlepszym zespołem grupy D – reprezentacją Francji. Spotkanie rozegrane zostanie w najbliższą niedzielę (4 grudnia) o godzinie 16:00.

