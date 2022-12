fot. PressFocus Na zdjęciu: Youssef En-Nesyri

Maroko ograło w czwartek Kanadę 2-1 i zupełnie niespodziewanie wygrało grupę F, pokonując w bezpośredniej rywalizacji Chorwację oraz Belgię. Swojego najbliższego rywala reprezentacja Maroka pozna wieczorem. Sprawdź, z kim może zagrać w 1/8 finału mistrzostw świata.

Maroko pokonało Kanadę w ostatnich kolejce fazy grupowej

Z siedmioma punktami na koncie afrykańska reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w grupie F

W 1/8 finału Maroko zmierzy się z drugą drużyną z grupy E

Maroko z historycznym sukcesem

Z każdą kolejką fazy grupowej mistrzostw świata reprezentacja Maroka rosła w siłę i pokazywała coraz większy potencjał. Po pokonaniu Belgii miała już prostą drogę do wywalczenia awansu do 1/8 finału. W czwartek Maroko pokonało Kanadę 2-1 i zapewniło sobie pierwsze miejsce w grupie F, co teoretycznie oznacza łatwiejszego przeciwnika w walce o ćwierćfinał.

Z kim Maroko zagra w 1/8 finału?

Maroko nie poznało jeszcze swojego najbliższego rywala. Wszystko rozwiąże się w czwartkowy wieczór, kiedy to swoje zmagania zakończy grupa E. Jako zwycięzca swojej grupy Marokańczycy trafią na drugi zespół. W tej chwili w grupie E brakuje rozstrzygnięć, bowiem wszystkie cztery drużyny mają szansę na awans. Maroko może więc trafić na każdą z ekip – Hiszpanię, Japonię, Kostarykę bądź Niemców. Ten mecz rozegrany zostanie 6 grudnia.

Zobacz również: Wielki sukces Maroka, zwycięstwo pieczętuje awans