PressFocus Na zdjęciu: Chorwacja- Belgia

Belgia zakończyła udział w mistrzostwach świata na fazie grupowej. W trzeciej kolejce drużyna Roberto Martineza zremisowała 0:0 z Chorwacją.

Już po fazie grupowej mundialu, z turnieju odpadła Belgia

Brązowy medalista ostatnich mistrzostw świata, zakończył zmagania na trzeciej lokacie w tabeli

W trzeciej kolejce Belgia zremisowała bezbramkowo z Chorwacją

Starcie medalistów mundialu na remis

Dobiega końca faza grupowa mistrzostw świata. Jeszcze przed fazą pucharową czekały na nas ogromne emocje. W czwartek o 16:00 rozpoczęły się dwa mecze w grupie F. Na boisko wybiegła będąca liderem grupy Chorwacja oraz postawiona pod ścianą Belgia. Brązowy medalista poprzedniego mundialu, musiał zapunktować w starciu w wicemistrzem świata oraz nerwowo spoglądać na rezultat spotkania Maroko kontra Kanada, które odbywało się równolegle.

Pierwsza połowa meczu na Ahmad bin Ali Stadium, była do zapomnienia. Jak bowiem inaczej określić spotkanie, w którym oglądaliśmy takie drużyny jak Chorwacja i Belgia, a mimo to nie padł żaden celny strzał. Brak precyzji spowodował, że zawodnicy na przerwę schodzili przy stanie 0:0.

Po zmianie stron działo się więcej. Bezbramkowy remis premiował awans Chorwacji. Mimo to ekipa Zlatko Dalicia wykreowała kilka okazji strzeleckich. Tym razem większość prób zmierzała w bramkę Belgów. Ci mieli coraz mniej czasu na wygranie meczu. Kilkanaście strzałów nie pomogło drużynie Roberto Martineza spełnić swojego celu. Nie popisał się między innymi Romelu Lukaku, który z bliskiej odległości trafił w słupek, a kilka chwil przed końcem spotkania, nie potrafił opanować futbolówki, by chociaż spróbować pokonać bramkarza. Chorwacja zremisowała z Belgią 0:0. To wobec wygranej Maroka 2:1, dało jej awans z drugiego miejsca. Czerwone Diabły odpadły zaś z mundialu.