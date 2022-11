fot. PressFocus Na zdjęciu: Yassine Bounou

Tuż przed rozpoczęciem meczu z Belgią Yassine Bounou został między słupkami Maroka zastąpiony przez Munira Mohamediego. “Relevo” donosi, że bramkarz Sevilli zmagał się z zawrotami głowy.

W wyjściowym składzie na mecz z Belgią desygnowany był Yassine Bounou

Finalnie miejsce w bramce Maroka zajął Munir Mohamedi

Bramkarz Sevilli miał zawroty głowy po otrzymaniu środków przeciwbólowych

Zawroty głowy wykluczyły z gry bramkarza Sevilli

Reprezentacja Maroka zupełnie niespodziewanie ograła w niedzielę Belgię 2-0 i spowodowała spore zamieszanie w grupie F. O awans do 1/8 finału zagra w ostatniej kolejce z Kanadą.

Dopiero w trakcie meczu dostrzeżono, że w bramce Marokańczyków doszło do zmiany. W składzie desygnowanym na spotkanie z Belgią znalazło się nazwisko Yassine Bounou. Golkiper Sevilli brał udział w rozgrzewce, a także stał ze swoimi kolegami podczas odśpiewanego hymnu, lecz między słupkami finalnie znalazł się Munir Mohamedi. Ciekawe informacje w tej sprawie przekazało “Relevo”.

Okazało się, że Bounou został zastąpiony tuż przed początkiem spotkania na skutek zawrotów głowy. Po meczu z Chorwacją bramkarz miał problemy z biodrem, przez co podano mu środki przeciwbólowe. To właśnie one były powodem niedyspozycji jednej z największych gwiazd zespołu.

Jego absencja nie przeszkodziła zespołowi w odniesieniu zwycięstwa. Mohamedi skutecznie zastąpił swojego rodaka i zachował czyste konto.

