Podsumowanie wtorkowych meczów 1. kolejki fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Arabia Saudyjska sprawiła ogromną sensację w polskiej grupie i ograła Argentynę 2-1.

Argentyna na kolanach

Argentyna była niekwestionowanym faworytem do wygrania polskiej grupy. We wtorek mierzyła się ze zdecydowanie niżej notowaną Arabią Saudyjską, a zwycięstwo było dla niej jedynym słusznym rozwiązaniem. Zespół z Ameryki Południowej zaczął z przytupem, bowiem na prowadzenie wyszedł już w 10. minucie. Arbiter podyktował rzut karny, który na bramkę zamienił Leo Messi. W pierwszej połowie Argentyńczycy częściej trafiali do siatki, lecz za każdym razem sędzia doszukiwał się spalonego.

Po zmianie stron zupełnie niespodziewanie do głosu doszła Arabia Saudyjska, która do wyrównania doprowadziła już w 48. minucie. Chwilę później doszło już do prawdziwej sensacji, bowiem po fantastycznej akcji i precyzyjnym uderzeniu zza pola karnego Salem Al Dawsari pogrążył Argentynę. Arabia Saudyjska utrzymała prowadzenie do ostatniego gwizdka.

Wyniki wtorkowych meczów mundialu

Argentyna – Arabia Saudyjska 1:2 (1:0)

10′ Messi – 48′, Al Shehri, 53′ Al Dawsari