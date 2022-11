PressFocus Na zdjęciu: Breel Embolo

W czwartek do gry weszły dwie ostatnie grupy: G oraz H. Pierwszym spotkaniem tego dnia był pojedynek Szwajcarów z Kameruńczykami, który zakończył się skromnym zwycięstwem Helwetów.

Wyniki czwartkowych meczów mistrzostw świata (24 listopada):

Szwajcaria – Kamerun 1:0 (0:0)

1-0 Embolo 48’

Kto, jak nie on? Embolo podciął skrzydła Kameruńczykom

Początek starcia reprezentacji Szwajcarii i Kamerunu zwiastował na łatwe zwycięstwo Europejczyków. Po kilku minutach przewagi do głosu zaczęli jednak dochodzić Afrykanie. Rywali nieraz ratować musiał bramkarz, Yann Sommer. I gdy wydawało się, że po zmianie stron to Nieposkromione Lwy poszukają otwierającej bramki, strzelił ją Breel Embolo. To historia o tyle ciekawa, że napastnik AS Monaco pierwsze lata życia spędził… w Kamerunie! Z tego powodu nie celebrował tak istotnego gola. Okazało się, że trafienie 25-latka wystarczyło, by Szwajcaria rozpoczęła turniej od zwycięstwa.

