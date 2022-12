PressFocus Na zdjęciu: Hwang Hee-Chan

Podsumowanie piątkowych spotkań Mistrzostw Świata w Katarze. Piątek to dzień, w którym poznaliśmy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej. Jeżeli chodzi o grupę H, Korea Południowa w końcówce pokonała Portugalię (2:1), wywalczając sobie awans kosztem Urugwaju. Latynosi pokonali Ghanę (2:0), ale to nie wystarczyło.

Urugwaj obudził się zbyt późno

Spotkanie pomiędzy reprezentacją Urugwaju a Ghaną było bardzo emocjonujące. Latynosi potrzebowali pierwszego zwycięstwa na turnieju, by zachować nadzieje na awans. Już w pierwszej połowie mogli przegrywać, ale ich bramkarz obronił rzut karny, który sam sprokurował. Później dwa gole zdobył Giorgian de Arrascaeta.

Ten wynik długo dawał Urugwajczykom awans, ale w końcówce drugiego spotkania Korea Południowa zdołała wyjść na prowadzenie przeciwko Portugalii. Ostatecznie Luis Suarez i spółka odpadli przez gorszy bilans bramek.

Korea sprawiła niespodziankę; gol w końcówce wprawił Azjatów w ekstazę

Reprezentacja Portugalii była niemal pewna wyjścia z pierwszego miejsca w grupie. Mimo tego już w piątej minucie wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia Ricardo Horty. Jeszcze przed przerwą zdołał jednak wyrównać obrońca Korei Południowej, Young-Gwon Kim. Ten rezultat utrzymywał się aż do doliczonego czasu gry. To w nim zwycięską bramkę dla Azjatów zdobył Hwang Hee-Chan. Ten wynik oznaczał, że to właśnie Heung-min Son i spółka zameldują się w 1/8 finału.

Wyniki piątkowych meczów na mundialu (2 grudnia):

Ghana – Urugwaj 0:2 (0:2)

0-1 de Arrascaeta 26′

0-2 de Arrascaeta 32′

Korea Południowa – Portugalia 2:1 (1:1)

0-1 Horta 5′

1-1 Kim Young-Gwon 27′

2-1 Hwang Hee-Chan 91′

Nadchodzące spotkania MŚ 2022:

20:00 Kamerun – Brazylia

20:00 Serbia – Szwajcaria