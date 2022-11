PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Anglii

Reprezentacja Anglii wygrała grupę B na mistrzostwach świata. We wtorkowy wieczór wicemistrz Europy pokonał pewnie 3:0 Walię.

Znamy końcowe rozstrzygnięcia w grupie B mistrzostw świata

Walia przegrała z Anglią 0:3 i odpadła z mundialu

Wicemistrz Europy awansował do 1/8 finału z pierwszego miejsca

Anglia rozstrzygnęła losy meczu po przerwie

W trzeciej kolejce fazy grupowej mistrzostw świata, zaplanowano mecz Walia kontra Anglia. Wyspiarski pojedynek był starciem ostatniej i pierwszej drużyny w grupie B. Rob Page i spółka mieli na swoim koncie tylko punkt. Na domiar złego istniała mała szansa na powiększenie dorobku. Wicemistrz Europy musiał bowiem wygrać, aby być pewnym wygrania grupy i zajęcia pierwszego miejsca.

Pierwsze 45 minut to istna deklasacja w wykonaniu Anglii. Była ona w posiadaniu piłki przez 74% czasu, dzięki czemu mogła konstruować ataki pozycyjne. Te nie były wysokiej jakości. Podobnie jak strzały, przez co do przerwy nie zobaczyliśmy żadnego gola.

Anglia do pracy wzięła się tuż po zmianie stron. Wicemistrz Europy potrzebował siedmiu minut, aby prowadzić 2:0. Najpierw zadbał o to Marcus Rashford, który przymierzył świetnie z rzutu wolnego. Dwie minuty później futbolówkę stracił Ben Davies, dzięki czemu Harry Kane podał do Phila Fodena, który trafił do siatki z bliskiej odległości. W 68. minucie po raz drugi na liście strzelców zapisał się Rashford. Tym razem uderzył on tak, ze piłka wpadła między nogami walijskiego golkipera. On i jego koledzy musieli się pogodzić z porażką 0:3 i zajęciem ostatniego miejsca w grupie B. Z pierwszej lokaty do 1/8 finału awansowała Anglia.