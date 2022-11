fot. PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Belgii

Reprezentacja Belgii niespodziewanie przegrała z Marokiem 0-2. Po meczu atmosfera w szatni europejskiej kadry zrobiła się bardzo gęsta, bowiem Jan Vertonghen słownie zaatakował jednego ze swoich kolegów.

Belgia przegrała z Marokiem 0-2

Po meczu bardzo wylewny był Jan Vertonghen

Obrońca nawiązał do słów Kevina De Bruyne, który stwierdził, że zespół jest zbyt wiekowy

De Bruyne na świeczniku

Reprezentacja Belgii na tegorocznych mistrzostwach świata spisuje się poniżej oczekiwań. Po dwóch meczach ma na swoim koncie trzy punkty, choć zwycięstwo z Kanadą było nieco szczęśliwe. W niedzielę z Belgami rozprawiło się Maroko, które zwyciężyło 2-0 i uwidoczniło ogromne problemy europejskiej drużyny z kreacją sytuacji w ofensywie.

Sytuacja Belgii w grupie stała się dosyć skomplikowana, bowiem do awansu potrzebuje korzystnego wyniku przeciwko Chorwacji, która również ma duże nadzieje na grę w 1/8 finału.

Dopiero co ukazał się wywiad Kevina De Bruyne, który stwierdził, że Belgowie nie mają szans na wygrania mistrzostw świata, ponieważ ich kadra jest zbyt wiekowa. Media błyskawicznie podchwyciły, że gwieździe Manchesteru City chodzi o blok defensywny złożony z Jana Verthonghena oraz Toby’ego Alderweirelda. Po porażce z kadrą Maroka Vertonghen nie pozostał dłużny i wbił szpilkę swojemu koledze z ofensywy.

– W ofensywie prawie nie tworzymy okazji strzeleckich. Wiele rzeczy przechodzi mi teraz przez głowę, ale są to rzeczy, których lepiej nie mówić przed kamerą. To nie wystarczyło. Z przodu nie tworzymy zbyt wiele, w zasadzie prawie nic. Mamy jednak dużo jakości. Może też źle atakujemy, bo chłopaki są za starzy. Maroko ma duży potencjał i było dzisiaj lepsze. To po prostu frustrujące – mówi defensor.

