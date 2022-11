fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski punktuje na mistrzostwach świata w Katarze. Biało-czerwoni dzięki udanemu turniejowi awansują w rankingu FIFA.

Polska będzie miała korzyści z punktowania na mundialu

Biało-czerwoni zaliczą awans w rankingu FIFA

Na pozycji lidera znajduje się Brazylia

Polska pnie się w rankingu FIFA

Reprezentacja Polski ma za sobą dwa mecze na mistrzostwach świata. Istnieje realna szansa, że nasza kadra rozegra jeszcze więcej, niż jedno spotkanie. Biało-czerwoni są bowiem liderem grupy C przed ostatnią kolejką. Podopieczni Czesława Michniewicza mają na swoim koncie cztery oczka. To efekt bezbramkowego remisu z Meksykiem oraz zwycięstwa nad Arabią Saudyjską.

Polacy mogą awansować do 1/8 finału mistrzostw świata. Byłoby to spełnienie celu, który postawili sobie kadrowicze. Pozytywne informacje mamy już jednak teraz. Biało-czerwoni zaliczą awans w rankingu FIFA. Przed wylotem do Kataru, reprezentacja Polski zajmowała dwudzieste szóste miejsce. Wirtualny ranking pokazuje, że gracze Czesława Michniewicza są aktualnie dwudziestą siłą w tym zestawieniu.

Dzięki awansowi w rankingu FIFA, za plecami Polaków są takie reprezentacje jak: Iran, Szwecja, Peru, Serbia, czy Japonia. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajmuje natomiast Brazylia, która wygrała swoje oba mecze. Podobnie jak Francja, która także jest pewna awansu do 1/8 finału. O ten mus zaś wciąż walczyć uzupełniająca podium Belgia.

