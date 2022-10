Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Tunezji

Reprezentacja Tunezji może zostać dotkliwie ukarana przez FIFA. Grozi im wykluczenie z uczestnictwa w Mistrzostwach Świata w Katarze. Jest to pokłosiem kontrowersyjnych słów tamtejszego ministra sportu.

Tunezja w eliminacjach strefy CAF wywalczyła awans na mundial w Katarze

Orłom Kartaginy grozi jednak wykluczenie z turnieju

Ma to związek z kontrowersyjną wypowiedzią tunezyjskiego ministra sportu

FIFA zareagowała na słowa tunezyjskiego ministra sportu

Udział reprezentacji Tunezji w Mistrzostwach Świata w Katarze stanął pod znakiem zapytania. Orły Kartaginy w grupie na mundialu miały zmierzyć się z Francją, Australią i Danią. Grozi im jednak wykluczenie z turnieju. FIFA rozważa ukaranie tunezyjskiej federacji za kontrowersyjne słowa tamtejszego ministra sportu – Kamela Deguiche’a.

Rozważa on “rozwiązanie niektórych związków poszczególnych dyscyplin sportowych”. Przedstawiciele FIFA odebrali to jako sugestię rychłego rozwiązania Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej. Stacja radiowa Mosaique FC dotarła do listu, jaki organizacja wystosowała do piłkarskich struktur w Tunezji. Poprosiła ona o wyjaśnienie słów ministra sportu.

FIFA menduga menpora #Tunisia bermaksud membubarkan PSSI-nya mereka dan itu diartikan sebagai bentuk intervensi pihak ketiga! 🧐



KLIK 👇https://t.co/PNGClWhBlS#WorldCup pic.twitter.com/KEsF3V6Kdc — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) October 28, 2022

Zdaniem FIFA próba wpłynięcia przez ministra sportu na kształt funkcjonowania Tunezyjskiej Federacji Piłkarskiej nie ma prawa bytu. W takiej sytuacji Orły Kartaginy mogłyby stracić możliwość udziału w mundialu. W oficjalnym piśmie organizacja zaznacza, że wpływ osób trzecich na działania piłkarskiej federacji jest niedopuszczalny. W dalszej konsekwencji Tunezja może zostać wykluczona ze struktur FIFA.