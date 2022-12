PressFocus Na zdjęciu: David Trezeguet

Portal Wettbasis.com przeprowadził wywiad z Davidem Trezeguetem. Napastnik świętował mistrzostwo świata oraz Europy z reprezentacją Francji, ale dorastał i rozpoczynał karierę w Argentynie.

David Trezeguet święcił wielkie triumfy z reprezentacją Francji, ale jest też związany z Argentyną

Były napastnik uważa, że w zespole Argentyny doszło do zmiany w mentalności po wygraniu Copa America

45-latek marzy o finale mundialu pomiędzy Francją a Argentyną

“Francja jest faworytem w starciu z Marokiem”

Portal Wettbasis.com przeprowadził wywiad z Davidem Trezeguetem. Ten napastnik święcił wielkie triumfy z reprezentacją Francji, sięgając z nią po mistrzostwo świata i Europy. Wychowywał się jednak w Argentynie, więc jest powiązany zarówno z finalistą Mundialu w Katarze, jak i faworytem swojego starcia półfinałowego. 45-latek wyznał, co najbardziej imponuje mu w grze Les Bleus.

– Szczególne wrażenie robi na mnie charakter reprezentacji Francji. W ćwierćfinale z Anglią Francuzi zachowaliby spokój, nawet gdyby Anglicy okazali się groźniejsi, niż w rzeczywistości. Ale zespół był bardzo skuteczny i zdyscyplinowany. Cały czas zachowuje spokój, cierpliwość i każdy chce sobie pomóc. Deschamps ma w składzie piłkarzy o silnych osobowościach. Wiele przeszli w swojej karierze, więc nich ich nie przeraża – powiedział były napastnik. Nie ukrywa jednak, że mistrzowie świata mogliby lepiej prezentować się w defensywie.

– Lepiej może wyglądać ustawianie się czwórki defensorów. Francja nie zachowała jeszcze w Katarze czystego konta. Gdy tracimy piłkę, brakuje nieco stabilności – wyznał Trezeguet.

Według byłego snajpera Juventusu jego ojczysty kraj ma sporą przewagę nad swym środowym rywalem.

– Francja to faworyt, bo wszyscy regularnie grający są zdrowi i mają świeżość. W przypadku Marokańczyków wygląda to gorzej. W dodatku kilku graczy odniosło kontuzje, to może odegrać ważną rolę – ocenił 45-latek. Wytypował też, kto według niego sięgnie w środę po tytuł najlepszego gracza meczu.

– Kylian Mbappe zostanie najlepszym napastnikiem przeciwko Maroku. Wydaje się bardzo zrelaksowany, imponuje mi swoją nową mową ciała i osobowością. Kiedy nadchodzi ważny mecz, nigdy nie zawodzi. Nie ma znaczenia, czy przeciwnikiem jest Real Madryt, czy Stade Brest. Daje z siebie wszystko, jest skuteczny i opanowany. Kylian jest wybitnym zawodnikiem – orzekł Francuz. Były mistrz świata i Europy ocenił też finalistę trwającego turnieju.

– Mam wrażenie, że coś się zmieniło w reprezentacji Argentyny po jej triumfie w Copa America z 2021 roku. Nawiązali bliższą relację z kibicami. Pokazują, że bardzo chcą zostać mistrzami świata. Selekcjoner zadbał, by zespół pokazał charakter i odporność psychiczną. Dobrze wygląda też organizacja gry z Leo Messim jako szefem. Finał Argentyna – Francja byłby dla mnie wymarzonym scenariuszem – zakończył były piłkarz.

David Trezeguet rozegrał dla reprezentacji Francji 71 spotkań. Strzelił w nich 34 bramki.

