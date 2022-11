Pressfocus Na zdjęciu: Czesław Michniewicz

W czwartek poznaliśmy 26-osobową kadrę, którą Czesław Michniewicz zdecydował się zabrać na Mistrzostwa Świata do Kataru. Nie zabrakło w przypadku powołań selekcjonera pewnych zaskoczeń. Szkoleniowiec biało-czerwonych podczas konferencji prasowej skomentował swoje wybory.

Czesław Michniewicz zdecydował się na powołanie na mundial Damiana Szymańskiego

Pomocnik do tej pory rozegrał tylko jedno spotkanie w kadrze prowadzonej przez aktualnego selekcjonera

Michniewicz podczas konferencji prasowej głęboko uargumentował swój wybór

Damian Szymański z sensacyjnym powołaniem na mundial

Zakończyło się nerwowe wyczekiwanie na oficjalną kadrę reprezentacji Polski, która pojedzie na Mistrzostwa Świata do Kataru. W czwartek na konferencji prasowej Czesław Michniewicz podał listę piłkarzy, którzy otrzymali powołania. Nie zabrakło sporych zaskoczeń.

Trener biało-czerwonych zaskoczył przede wszystkim powołaniem Damiana Szymańskiego, który do tej pory rozegrał tylko jeden mecz pod wodzą Czesława Michniewicza. Jak uargumentował jego wybór selekcjoner?

– Uznaliśmy, że środek pola potrzebuje jeszcze jednego zawodnika – do Krychowiaka i Bielika. Wiemy, jaka jest specyfika gry na tej pozycji. Dwie kartki eliminują zawodnika z kolejnego meczu. Naszym celem jest zagranie czwartego spotkania. Żeby tak się stało, musimy mieć zabezpieczenie. Na tej pozycji mieliśmy najmniej zabezpieczoną dwójkę. Uznałem, że przyda się Damian Szymański – stwierdził.

🔴✈️ 𝗟𝗔𝗦𝗧 𝗖𝗔𝗟𝗟: 𝗗𝗢𝗛𝗔 𝗔𝗜𝗥𝗣𝗢𝗥𝗧

Selekcjoner Czesław Michniewicz ogłosił listę 26 powołanych zawodników na mistrzostwa świata w Katarze! 🏆

Zobacz, kto znalazł się w tym gronie! ⤵️#KierunekKatar pic.twitter.com/jWV1BzawKE — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

– Była akcja pt. “Szukamy jednego środkowego pomocnika”. Oglądaliśmy Kubę Piotrowskiego, Kacpra Kozłowskiego, Michała Karbownika… W mojej ocenie w najwyższej formie przed mistrzostwami jest Szymański. Widziałem jego mecz z PAOK – zagrał bardzo dobrze, gra regularnie. Stąd taka decyzja – dodał.

– Myślałem o Karbowniku, ale on nie zastąpi jeden do jednego Krychowiaka albo Bielika. Szymański może to zrobić – zakończył trener Polaków.

Do tej pory Damian Szymański wystąpił zaledwie osiem razy w barwach reprezentacji Polski. Udało mu się w niej zanotował jedną bramkę. W Katarze stanie przed ogromnym wyzwaniem.

