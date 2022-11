Pressfocus Na zdjęciu: Reprezentacja Szwajcarii

W środę trener reprezentacji Szwajcarii Murat Yakin zdecydował się odkryć karty i podał 26-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Katarze. Nie zabrakło w niej znanych nazwisk z klubów z TOP 5 europejskich lig.

W środę poznaliśmy kadrę reprezentacji Szwajcarii na mundial

Zgodnie z przewidywaniami mediów znaleźli się w niej pewniacy trenera Murata Yakina

Szwajcarzy mundial rozpoczną od rywalizacji z Kamerunem

Szwajcarzy również podali kadrę na mundial

Szwajcarzy na Mistrzostwach Świata trafili do dość wymagającej grupy. Los zetknął ich z Serbią, Kamerunem i typowaną jako faworyt do triumfu w turnieju Brazylią. Helweci po nieco gorszym okresie mają za sobą trzy udane spotkania, w których udało im się wygrać z Hiszpanią, Portugalią i Czechami. Poprawiło to zdecydowanie nastroje w kadrze przed mundialem.

W środę poznaliśmy skład 26-osobowej kadry reprezentacji Szwajcarii, która powalczy w Katarze przynajmniej o wyjście z grupy. To cel minimum, jaki postawił przed sobą sztab szkoleniowy Helwetów. Udało im się go osiągnąć zarówno podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku, jak i Brazylii w 2014.

Murat Yakin nie zaskoczył swoimi wyborami personalnymi. Zgodnie z przewidywaniami mediów, w kadrze znaleźli się zawodnicy, którzy grają regularnie w swoich klubach, a ich forma przed mundialem napawa optymizmem.

Kadra reprezentacji Szwajcarii na Mistrzostwa Świata

Bramkarze: Kobel, Omlin, Sommer, Koehn

Obrońcy: Akanji, Elvedi, Schar, Rodriguez, Comert, Widmer

Pomocnicy: Zakaria, Xhaka, Schaquiri, Rieder, Aebischer, Fassnacht, Freuler, Jaschari, Sow, Frei, Fernandes

Napastnicy: Embolo, Okafor, Seferovic, Vargas, Steffen