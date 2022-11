fot. PressFocus Na zdjęciu: Dani Alves

Reprezentacja Brazylii na mundial w Katarze jest już znana. Tymczasem selekcjoner Canarinhos zmierzył się ostatnio z krytyką związaną z powołanie Dani Alvesa, który ma 39 lat. Zawodnik występuje aktualnie w lidze meksykańskiej.

Reprezentacja Brazylii na mundial jest już znana

Tite zaskoczył tym, że powołał Dani Alvesa

39-latek aktualnie gra w meksykańskiej Pachuce

“Alves ma jakość, by uczestniczyć w budowie gry”

Reprezentacja Brazylii w powszechnej opinii jest uważana za jednego z faworytów do wygrania mundialu w Katarze. W każdym razie ostatnie nominacje selekcjonera Canarinhos wywołały sporo dyskusji. W kadrze zabrakło miejsca dla Roberto Firmino, a znalazł się w niej Dani Alves. Tite wytłumaczył, co skłoniło go do takiej decyzji.

– Gdy gramy ze skrzydłowymi, nasi boczni obrońcy nie będą grać na skrzydle. Nie będą atakować bocznych obrońców. Wpływ Dani Alvesa na zespół jest natomiast imponujący. Ma jakość techniczną, aby uczestniczyć w budowie, być rozgrywającym. Nie będzie zawodnikiem, który będzie biegał 70 metrów do przodu, czy 70 metrów do tyłu – mówił Tite cytowany przez RMC Sport.

– Nie zostałem selekcjonerem, aby zadowalać ludzi, którzy są na Twitterze, czy ogólnie w mediach społecznościowych. Nie wiem, jaki procent z tych postów jest od Brazylijczyków. Szanuje w każdym razie odmienne opinie. Nie jestem jednak po to, aby wszystkich przekonywać do swoich decyzji – dodał selekcjoner reprezentacji Brazylii.

Canarinhos pierwszy mecz na mundialu w Katarze rozegrają 24 listopada z Serbią. Spotkanie odbędzie się o godzinie 20:00.

