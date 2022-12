fot. PressFocus Na zdjęciu: Tite

Tite zakończył współpracę z reprezentacją Brazylii po przegranym meczu 1/4 finału mistrzostw świata z Chorwacją. Canarinhos przegrali w konkursie rzutów karnych. O Dia podaje, że już dzisiaj 61-latek może się pochwalić pięcioma ofertami pracy.

Reprezentacja Brazylii zakończyła mundial w Katarze w 1/4 finału

Po mistrzostwach świata Tite zakończył współpracę z Canarinhos

Możliwe, że przerwa od obowiązków nie będzie trwała długo u 61-latka

Tite wciąż ceniony przez pracodawców

Tite niewykluczone, że dużo czasu nie spędzi na bezrobociu. Po rozstaniu z reprezentacją Brazylii nie brakuje chętnych na zatrudnienie doświadczonego trenera. Do mediów trafiły już informacje, że 61-letni trener otrzymał pięć ofert.

Portal O Dia ujawnił, że propozycje pracy dla Tite nie trafiały tylko po odpadnięciu reprezentacji Brazylii z mundialu, ale już wcześniej. Realny scenariusz zakłada zatem, że doświadczony trener już w styczniu wróci do pracy.

Trzeba jednak pamiętać o tym, co Tite mówił tuż po zakończeniu swojej pracy z Brazylijską Federacją Piłki Nożnej. Przekonywał wówczas, że po sześciu latach pracy z reprezentacją Brazylii potrzebuje co najmniej sześciomiesięcznego urlopu. Można się jednak spodziewać tego, że gdy trafi do trenera atrakcyjna propozycja, to wolny czas będzie mógł zostać skrócony.

Tymczasem, gdy Tite rozważa oferty z europejskich klubów, trwają też poszukiwania nowego selekcjonera Canarinhos. Nie brakuje zagranicznych kandydatów. Jeśli taki stan rzeczy by się urzeczywistnił, stałoby się tak po raz pierwszy od 1965 roku.

