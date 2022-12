Pressfocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Finał Mistrzostw Świata w Katarze obfitował w ogromne emocje. Zdaniem wielu ekspertów i dziennikarzy zasłużył on nawet na miano najlepszego w historii. Podobnego zdania jest trener FC Barcelony – Xavi Hernandez.

Finał mundialu w Katarze zakończył konkurs rzutów karnych

Ostatecznie to Argentyna zostawiła na polu pokonanych Francję

Zachwycony przebiegiem meczu o złoto był Xavi

Szkoleniowiec Barcy zadowolony z postawy swoich podopiecznych na mundialu

Dramaturgia, piękne bramki i przede wszystkim mnóstwo walki. Finałowi Mistrzostw Świata w Katarze nie brakowało niczego. Żal jedynie, że trofeum nie można było podzielić między dwoma drużynami. Ostatecznie to reprezentacja Argentyny po konkursie rzutów karnych wygrała z Francją i mogła świętować zdobycie trofeum.

Zdaniem wielu mediów i dziennikarzy finał mundialu w Katarze był jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym w historii. Podobnego zdania jest trener FC Barcelony – Xavi. Hiszpan przyznał, że był to fantastyczny mecz, a udany turniej rozegrali piłkarze Dumy Katalonii.

📸 Gratulacje dla Dembele i Kounde za zdobycie drugiego miejsca na MŚ w Katarze. #FIFAWorldCup 👏 pic.twitter.com/049G68dfuv — BarcaInfo (@_BarcaInfo) December 18, 2022

– To był jeden z najlepszych finałów w historii mistrzostw świata. Obie drużyny zasłużyły na to, aby wygrać to trofeum. Kounde oraz Dembele zagrali dobry turniej – stwierdził szkoleniowiec Blaugrany.

– Jestem bardzo szczęśliwy z powodu Leo Messiego. On zasłużył na to, aby zdobyć Puchar Świata. To najlepszy piłkarz w historii oraz mój przyjaciel. Sprawiedliwości stało się zadość. Leo Messi to największy piłkarz wszech czasów. Zasłużył na to trofeum – dodał Xavi.

