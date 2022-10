PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Reprezentacja Polski już za niespełna miesiąc rozpocznie rywalizację na mundialu w Katarze. Celem Biało-czerwonych na ten turniej jest minimum wyjście z grupy. Jakie szanse ma Polska na awans do fazy pucharowej?

Na mundialu w Katarze reprezentacja Polski zagra w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem

Biało-czerwoni nie są uznawani za faworyta do wyjścia z grupy

Wyżej oceniane są szanse Argentyny i Meksyku

Czy Polska wyjdzie z grupy?

Reprezentacja Polski do turnieju finałowego mistrzostw świata w Katarze awansowała zwyciężając w barażowym meczu ze Szwecją. Niedługo potem poznała swoich rywali na mundialu. W wyniku losowania drużyna Czesława Michniewicza trafiła do grupy C razem z reprezentacjami Argentyny, Arabii Saudyjskiej i Meksyku. Nie ma wątpliwości, że zdecydowanym faworytem do zajęcia pierwszego miejsca jest zespół Lionela Messiego, ale za najsłabszą drużynę uznawana jest Arabia Saudyjska.

Dla reprezentacji Polski kluczowe w walce o awans do 1/8 finału będzie pierwsze spotkanie z Meksykiem, które rozegrane zostanie 22 listopada o godzinie 17:00. Ewentualna porażka postawiłaby Biało-czerwonych w bardzo trudnej sytuacji przed dwoma kolejnymi meczami. Z kolei wygrana pozwoliłaby na spokojne przygotowywanie się do drugiego meczu z Arabią Saudyjską, który prawdopodobnie decydowałby o ewentualnym awansie.

Szanse Polski na wyjście z grupy

Na twitterowym profilu We Global Football, zajmującym się przygotowywaniem różnego rodzaju prognoz i statystyk sportowych, opublikowana została tabela obrazująca szanse poszczególnych drużyn na zajęcie danego miejsca w swojej grupie. W przypadku grupy C, co nie jest zaskoczeniem, zdecydowanie największe szanse ma Argentyna – 52% szans na zajęcie pierwszego miejsca.

Według tych wyliczeń drugim zespołem obok Argentyny, który ma największe szanse na zajęcie jednego z dwóch pierwszych miejsc jest Meksyk. Dopiero za jego plecami plasuje się reprezentacją Polski – z 17% szans na zajęcie pierwszego miejsca i 27% szans na zajęcie drugiego miejsca.

drużyna 1 msc 2 msc 3 msc 4 msc Argentyna 52% 28% 15% 6% Meksyk 26% 32% 27% 16% Polska 17% 27% 31% 24% Arabia S. 5% 13% 27% 54% źródło: We Global Football

Grupa C MŚ 2022, kursy bukmacherów

Podobnie szanse na awans do fazy pucharowej z grupy C oceniają bukmacherzy. Dla nich murowanym faworytem jest Argentyna, natomiast bój o drugą lokatę stoczyć powinni Polacy i Meksykanie. STS minimalnie wyżej ocenia szanse Biało-czerwonych, natomiast wg BETFAN większe szanse na awans do fazy pucharowej ma Meksyk.

DRUŻYNA BUKMACHER KURS ARGENTYNA 1.07 MEKSYK 2.00 POLSKA 1.90 ARABIA S. 7.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2022 12:50 .

