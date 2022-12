PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Gareth Southgate potwierdził, że Raheem Sterling znajdzie się wśród zawodników, spośród których angielski selekcjoner wybierze skład na ćwierćfinałowy hit mistrzostw świata w Katarze przeciwko Francji.

Southagte potwierdził, że Sterling może zagrać z Francją

Gracz Chelsea był nieobecnym w meczu z Senegalem

Sterling wrócił do Londynu ze względu na włamanie do jego domu

Sterling może zagrać z Francją

Raheem Sterling w miniony weekend opuścił reprezentację Anglii i wrócił do Londynu z powodu włamania z bronią do jego domu. Zawodnik Chelsea nie brał udziału w meczu 1/8 finału, w którym Anglicy 3:0 pokonali Senegal. Sterling po upewnieniu się, że z jego najbliższymi jest wszystko w porządku w czwartek wrócił do Kataru, a w piątek wziął udział w sesji treningowej z resztą drużyny.

27-latek rozpoczął turniej w wyjściowej jedenastce drużyny Southgate’a i strzelił gola w wygranym 6:2 meczu z Iranem. Jednak znakomite występy Marcusa Rahsforda, Phila Fodena i Bukayo Saki pod jego nieobecność zmniejszyły jego szanse na występ od pierwszej minuty w starciu przeciwko Francji.

– Rozmawiałem krótko z Raheemem na treningu. Wspaniale, że jest z powrotem z nami. Chciał dzisiaj trenować, czego normalnie byśmy nie zrobili po długim locie, ale była to lżejsza sesja, więc nie było żadnego ryzyka. Będzie zaangażowany jutro, ale czy zagra, musimy zdecydować… trudno powiedzieć, jaki jest jego stan, więc będziemy musieli to ocenić. Cieszę się, że znowu jest z nami, bo to ważny zawodnik – przyznał Southgate.

Anglia zagra z Francją o półfinał mistrzostw świata i nie będzie faworytem tego spotkania. Bukmacherzy więcej szans na awans dają obecnym mistrzom świata, którzy w drodze do ćwierćfinału wyeliminowali reprezentację Polskę.

Zobacz również: Anglia – Francja: typy, kursy zapowiedź (10.12.2022)